🎥 Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel verrassen met nieuw en verbluffend design

Het is al even geleden dat we Mathieu van der Poel op een veldritfiets gezien hebben. Wanneer dat zondag in Namen het geval is, brengt hij een nieuw design met zich mee.

"Een nieuwe setup voor een modderige missie", zo verwoordt Alpecin-Deceuninck het op Instagram. De Belgische wielerploeg van Van der Poel kondigt dus aan dat zijn superster op een gloednieuw wielerdesign kan rekenen bij zijn comeback in het veldrijden. Daarna wordt ook de naam van de fiets van Van der Poel door de ploeg onthuld.

"Mathieu van der Poel zal zijn veldritseizoen komende zondag beginnen, met de Wereldbekermanche in Namen, op de Canyon Inflite CFR. Laat ons weten wat je denkt", is de prikkelende boodschap bij de video over de fiets van Van der Poel. Die boodschap heeft zeker en vast gewerkt. Er is massaal op gereageerd en de reacties zijn bijna uitsluitend positief.

Verschillende wielerliefhebbers zijn het dus eens dat de fiets er heel fraai uitziet. Er zijn uiteraard accenten die verwijzen naar de wereldtitels van Van der Poel. Onder de zadelpen en aan de voorvorken van de fiets zijn we de kleuren die bevestigen dat Van der Poel zich als wereldkampioen zal presteren. In Namen kunnen ze hun geluk niet op.

De Citadelcross wordt de eerste van in totaal dertien veldritten die Van der Poel deze winter zal afwerken. Zijn veldritcampagne eindigt op het WK veldrijden van 1 februari 2026 in het Nederlandse Hulst. Voor eigen publiek wil Van der Poel voor de achtste keer wereldkampioen worden, waardoor hij alleen recordhouder zou worden in de cross.





Van der Poel warmt op vanaf Namen

Eerst krijgt hij de kans om in andere veldritten, zoals in Namen, te laten zien dat er aan zijn suprematie in het veldrijden nog niets veranderd is. Wout van Aert hoeft hij nog even niet te vrezen: die laat nog een weekje op zich wachten.