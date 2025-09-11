📷 Tietema Rockets "geschokt" na nieuws over eigen renner

Giovanni Carboni van Unibet Tietema Rockets is door de Internationale Wielerunie (UCI) voorlopig geschorst wegens afwijkingen in zijn biologisch paspoort. De ploeg reageert met verbijstering en heeft intern maatregelen genomen.

Vandaag maakte de UCI bekend dat Giovanni Carboni voorlopig uit competitie wordt gehaald vanwege “onverklaarbare afwijkingen” in zijn biologisch paspoort. Deze afwijkingen dateren uit 2024, toen Carboni nog actief was voor het Japanse JCL Team UKYO.

De UCI benadrukt dat het om een voorlopige maatregel gaat en dat er geen verdere communicatie zal volgen zolang de procedure loopt. Het biologisch paspoort is een instrument dat afwijkingen in bloed- en urinestalen monitort over langere tijd. Bij significante inconsistenties kan dit wijzen op mogelijke dopingpraktijken, al is een schorsing op basis van het paspoort niet automatisch een bewijs van schuld.

Reactie van Unibet Tietema Rockets

De ploeg van Carboni, Unibet Tietema Rockets, heeft onmiddellijk gereageerd op het bericht van de UCI. In een officiële verklaring stelt het team “geschokt” te zijn door het nieuws en bevestigt het dat Carboni ook intern geschorst is. “We nemen deze zaak uiterst serieus en zijn gestart met een eigen onderzoek,” aldus de ploegleiding.

Carboni kwam begin 2025 over van JCL Team UKYO en maakte sindsdien deel uit van het ProTeam met Nederlandse roots. Zijn prestaties in het voorjaar, waaronder top-10-noteringen in de Ruta del Sol en de Tour of Hellas, maakten hem tot een waardevolle renner binnen de selectie.

Schorsing

De voorlopige schorsing betekent dat Carboni voorlopig niet mag deelnemen aan wedstrijden onder UCI-licentie. Dit heeft directe gevolgen voor zijn persoonlijke carrière, maar ook voor de sportieve ambities van Tietema Rockets. De ploeg was bezig aan een opmars binnen het ProTeam-circuit en rekende op Carboni als ervaren klimmer.

Zolang de procedure loopt, blijft het onduidelijk of er sprake is van een definitieve sanctie. De UCI heeft in soortgelijke gevallen in het verleden maanden nodig gehad om tot een uitspraak te komen. Carboni heeft vooralsnog geen publieke reactie gegeven op de beschuldigingen.

Carboni

Giovanni Carboni (Fano, 1995) heeft een gevarieerde carrière achter de rug, met passages bij onder meer Bardiani CSF, Gazprom-RusVelo en Kern Pharma. Zijn overstap naar Unibet Tietema Rockets in 2025 werd gezien als een nieuwe stap in zijn loopbaan. In 2022 boekte hij zijn eerste profzege in de Adriatica Ionica Race.