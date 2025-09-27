Nu al problemen? Skjelmose doet stevige uitspraken over komst Ayuso naar Lidl-Trek

Zoals verwacht rijdt Juan Ayuso vanaf 2026 voor Lidl-Trek. Al is het maar de vraag of hij met open armen ontvangen zal worden bij de Amerikaanse ploeg.

Het boterde al een tijdje niet meer tussen Juan Ayuso en UAE Team Emirates-XRG. Tijdens de Vuelta raakte bekend dat het contract van de Spanjaard tot eind 2028 in onderling overleg werd verbroken.

Ayuso zette deze week zijn handtekening onder een contract van vijf jaar bij Lidl-Trek. Voor Mattias Skjelmose, tot nu toe de klassementskopman van de Amerikaanse ploeg, kwam zijn komst toch als een verrassing.

Skjelmose niet ingelicht over komst Ayuso

"Het was een beetje een vreemde situatie. De ploeg heeft mij nooit officieel verwittigd, ondanks dat ik het al vrij snel wist. Dat vond ik een beetje vreemd", zegt Skjelmose bij het Deense TV2. "Ik ga af op wat de ploeg mij heeft verteld en dat is dat ze in mij geloven."

"Ik weet niet of de komst van Ayuso daar iets mee te maken heeft. Ze zeggen al een paar jaar dat ze een ploeg rond mij willen bouwen, maar ik denk niet dat ze hem als helper hebben gehaald. We zullen wel zien wat er gebeurt."

De vraag is of Skjelmose en Ayuso wel samen kunnen werken. "Als Ayuso het moeilijk vond om voor Tadej Pogacar te rijden bij UAE, dan weet ik niet of hij mij überhaupt wil helpen, als het erop aankomt."