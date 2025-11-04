Alweer prijs: UCI legt opnieuw renner voorlopige schorsing op

Een week nadat de UCI Oier Lazkano een voorlopige schorsing oplegde voor afwijkingen in zijn biologisch paspoort, is er opnieuw een dopinggeval. Nu is het een prijs bij een Portugese renner.

Oier Lazkano, die sinds Parijs-Roubaix geen enkele koers meer reed, kreeg door de UCI een voorlopige schorsing opgelegd voor afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort tussen 2022 en 2024.

In die periode reed Lazkano voor Movistar, maar de Spaanse ploeg ontkende dat het iets afwist van het gebruik van verboden middelen van de Spanjaard. Ook Lazkano schreeuwde zijn onschuld uit.

De Spanjaard leek een alleenstaand geval te zijn, maar dat is duidelijk niet het geval. De UCI heeft bekendgemaakt dat het de Portugees António Carvalho Ferreira (36) een voorlopige schorsing heeft opgelegd.

UCI schorst Portugees António Carvalho

Bij Carvalho werden er afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort vastgelegd in 2018, 2023 en 2024. De Portugees is niet de grootste naam in het peloton, maar boekte in Portugal wel drie overwinningen.

In de Ronde van Portugal (2.1) won Carvalho in 2019, 2020 en 2022 telkens een etappe. In 2022 en 2023 werd de Portugees ook twee keer derde in het eindklassement van de Ronde van Portugal.