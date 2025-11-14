"Echt demotiverend": Laura Verdonschot zegt waarom ze aan elke cross met een bang hartje begint

Net als Eli Iserbyt kampt Laura Verdonschot met vernauwde slagaders. Op het Europees kampioenschap werd ze achtste en in Niel zevende, maar niet pijnloos.

In tegenstelling tot Eli Iserbyt kan Laura Verdonschot op dit moment wel nog crossen rijden, maar dat kan ze niet pijnloos doen. Op het Europees kampioenschap in Middelkerke voelde ze na twee ronden haar tenen al niet meer.

Toch kon Verdonschot zich in de top tien plaatsen, ze werd beste Belgische op drie minuten van Europees kampioene Inge van der Heijden. Voor Verondschot was het een van haar betere wedstrijden dit seizoen.

Verdonschot openhartig over aanslepende blessure

"Ik ben tevreden over mijn prestatie, want met een betere start finish ik in de top zes, met een goede conditie raak ik wellicht nog iets dichter", zegt Verdonschot bij Het Nieuwsblad. Maar haar blessure blijft haar wel parten spelen.

Vooral haar voeten of tenen die slapen. "Echt demotiverend, ik zak naar elke wedstrijd af met een bang hartje." Verdonschot kan niet op volle kracht rijden, ze komt tijdens de intensieve inspanningen zo'n 200 watt tekort.





De komende weken probeert Verdonschot ook aan haar rug te werken om de symptomen wat te verminderen. Ze hoopt daarmee wat progressie te boeken en ziet dan wel hoe haar toekomst als renster eruit ziet.