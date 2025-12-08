Emotionele Lucinda Brand draagt zege op aan speciaal iemand

Lucinda Brand won in Sardinië haar vijfde cross op rij. Daar kwamen bijzonder veel emoties bij, want de moeder van Brand overleed onlangs.

Na een weekje afwezigheid was Lucinda Brand opnieuw van de partij in Sardinië. Al in de tweede van zes rondes ging ze er alleen vandoor en ze rondde haar solo ook af. Brand won voor Van Alphen en Van Anrooij.

Brand tweede in klassement Wereldbeker

Voor Brand was het haar vijfde overwinning op rij en haar negende in elf crossen. In het klassement van de Wereldbeker is Brand nu tweede met 80 punten, Van Alphen blijft leidster met 91 punten.

Overwinning van Brand voor overleden moeder

Toen Brand over de streep reed in Sardinië, kon ze haar emoties amper de baas. Ze wees naar de hemel en kwam ook nog met een kushandje over de streep. "Deze was voor thuis. De situatie daar is niet ideaal", zei Brand achteraf.

Op haar sociale media gaf Brand wat meer uitleg, haar moeder Aafje is namelijk onlangs overleden. "Deze overwinning is voor jou, mama 💙🕊️💫" Collega's Thibau Nys en Puck Pieterse reageerden met een hartje.

Brand, die een diploma revalidatietherapeut heeft, was de mantelzorger van haar moeder. Zij werd in 2003 getroffen door een hartinfarct waardoor ze gedeeltelijk verlamd was.