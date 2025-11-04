"Wordt een werk van lange adem": veldrijdster Alicia Franck staat een tijdje aan de kant

Alicia Franck (30) zal de komende weken niet in actie komen. De veldrijdster van de ploeg van Marc Herremans is geveld door klierkoorts.

Het veldritseizoen was voor Alicia Franck goed begonnen met in totaal zes overwinningen, nooit eerder won ze meer dan drie keer in één seizoen. Franck won wedstrijden in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Zweden.

In België deed Franck het ook goed met een derde plaats in Meulebeke en een vijfde plaats in Ardooie. Maar sinds 16 oktober, de cross in Ardooie, kwam Franck niet meer in actie. En dat zal ook nog een tijdje zo zijn.

Na verschillende negatieve tests was ze vrijdag toch positief op klierkoorts, een virale infectie veroorzaakt door het epstein-barrvirus. Vrijdag wordt ze opnieuw getest en wordt er beslist of ze opnieuw kan fietsen.

Kan Franck in januari opnieuw crossen?

"Daarna is het kwestie van heel rustig opbouwen en alle parameters goed in het oog houden. Dat wordt een werk van lange adem", zegt haar ploegmanager Marc Herremans bij Sporza. "Wij hopen op januari, maar het woord hoop is hier echt wel terecht."

Voor Franck, die dus sterk aan het seizoen was gestart, is het mentaal moeilijk op dit moment. "Ze kijkt ook niet naar de cyclocross, omdat ze weet dat ze echt had kunnen meedoen", zegt Herremans nog.