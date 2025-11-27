📷 Na de zware valpartij op training: Chris Froome komt met verrassend nieuws

Chris Froome, viervoudig winnaar van de Tour de France, heeft na een zware crash opnieuw plaatsgenomen op de fiets. Zijn recente bericht op sociale media markeert een opvallende stap in een lange revalidatie.

Crash en medische gevolgen

In augustus kwam Froome zwaar ten val tijdens een training in Saint-Raphaël, op ongeveer honderd kilometer van zijn woonplaats Monaco. Bij het ongeval was geen ander voertuig betrokken. De renner werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Fourlon.

De gevolgen waren bijzonder ernstig. Froome liep onder meer een klaplong, meerdere gebroken ribben en een fractuur aan de wervelkolom op. Daarbovenop scheurde hij zijn hartzakje, een letsel dat levensbedreigend kan zijn. Het incident bracht zijn carrière opnieuw in gevaar.

Revalidatie en herstel

Een week na het ongeval volgde positief nieuws: Froome mocht het ziekenhuis verlaten en kon starten met zijn herstel. Dat moment leek voor velen het begin van een definitief afscheid van het wielrennen. Zijn ploeg Israel-Premier Tech maakte kort daarna bekend het contract niet te verlengen.

Toch bleef Froome werken aan zijn terugkeer. “Het is een zware revalidatie geweest na mijn laatste crash, maar het voelt zó goed om eindelijk weer hier te zijn, de benen te bewegen en op de weg te zijn. Van elke tegenslag leer je iets. Deze herinnerde me eraan om het rustiger aan te doen, te herstellen en te genieten van de kleine dingen in het leven”, klinkt het op Instagram.

Positieve signalen

Het bericht op Instagram toont dat Froome opnieuw actief is op de fiets. Daarmee geeft hij aan dat zijn herstel verder gevorderd is dan velen hadden verwacht. De Brit koppelt zijn persoonlijke ervaring aan een bredere boodschap over doorzettingsvermogen en het belang van herstel.

Zijn terugkeer op de weg betekent echter niet automatisch een terugkeer in het professionele peloton. De vraag blijft of ploegen bereid zijn een renner van veertig jaar opnieuw een kans te geven.