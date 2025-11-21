Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is

Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is
Foto: © photonews

Het veldrijden zit dit seizoen meer dan ooit achter een betaalmuur. Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, verdedigt die keuze echter.

Als organisator van de Superprestige en de Wereldbeker is Flanders Classics een grote speler in het veldrijden. Twaalf (zes Superprestige en zes Wereldbeker) van hun twintig crossen (acht Superprestige en twaalf Wereldbeker) zitten dit seizoen echter achter een betaalmuur. 

Jurgen Mettepenningen is er een koele minnaar van, maar toch vindt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, het logisch. Hij stelt dat het kijkgedrag de afgelopen 10 à 15 jaar enorm veranderd is. 

Waarom betaalmuur in het veldrijden?

Lineaire televisie is nog belangrijk, maar multi-platformen winnen aan belang. "Mensen kijken niet alleen maar via live-uitzendingen, maar via highlights, ‘behind the scenes’-content en interactieve formats", zegt Van den Spiegel bij WielerFlits. 

Dat is een andere beleving van sport en daarin probeert het veldrijden in mee te gaan. Om jongeren, het meest commercieel interessante publiek, aan te spreken, zetten Telenet en Proximus dan ook in op die multi-platformen. Want niet alleen kijkcijfers zijn van belang. 

Daarom wordt onder meer ingezet op sociale media. Wie de live-uitzendingen mist, kan volgens Van Den Spiegel een uitgebreide samenvatting bekijken bij VRT of een integrale herhaling op een open net bij Telenet en Proximus. "Dat is volgens mij een gezonde mix."

