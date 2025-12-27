Beter dan Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Movistar

Cian Uijtdebroeks verlaat na twee jaar opnieuw Visma-Lease a Bike en rijdt in 2026 voor Movistar. Bij de Spaanse ploeg voelt Uijtdebroeks zich wel goed.

Met een ritzege en eindzege in de Ronde van de Ain en notering in de top tien van de Clasica San Sebastian, de Giro dell’Emilia en de Ronde van Lombardije sloot Cian Uijtdebroeks zijn jaar goed af.

Maar voor de tweede keer in drie jaar besloot Uijtdebroeks om zijn contract te verbreken. In 2023 vertrok Uijtdebroeks bij BORA-hansgrohe en dit jaar besloot hij te vertrekken bij Visma-Lease a Bike.

Uijtdebroeks individueel geholpen bij Movistar

Uijtdebroeks koos voor een nieuwe uitdaging bij Movistar en daar lijkt hij zich voorlopig goed te voelen. "Ik vind het een heel professionele omgeving. Elke dag krijg ik een voedingsplan", zegt Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad.

Niet via een app, maar via een specialist die rechtstreeks met hem praat en op basis daarvan eventueel kan bijsturen. Uijtdebroeks denkt dan ook dat hij met Movistar een goede ploeg heeft gevonden.



"Ik ben een renner die soms het gevoel wat uit het oog verliest. De ploeg zal dat mee in mij naar boven halen: ‘Cian, ja, je cijfers zijn goed, maar voel je jezelf ook goed als persoon?’ Dat kan zeker werken."