Stopt ze over drie jaar? Kopecky helder over haar wielerpensioen

Lotte Kopecky vierde dit jaar haar 30ste verjaardag. Toch denkt de tweevoudige wereldkampioene nog niet aan stoppen.

Voor Lotte Kopecky was 2025 een jaar met ups en downs. Ze won onder meer de Ronde van Vlaanderen in de regenboogtrui, maar haar klassmentsambities in de Tour de France moest ze snel opbergen.

Kopecky werd 30 jaar in 2025

En 2025 was ook op een ander vlak speciaal voor Kopecky, want op 10 november vierde ze haar 30ste verjaardag. Al begint het voor Kopecky nu nog maar op veel vlakken, zegt ze zelf.

De voormalige wereldkampioene heeft nog een contract tot eind 2028 bij haar ploeg SD Worx-Protime, het jaar van de Spelen in Los Angeles. Als dat contract afloopt, zal Kopecky net 33 jaar zijn geworden.

Stopt Kopecky na 2028?

"Toen ik dat contract tekende, dacht ik dat het misschien mijn laatste overeenkomst zou worden. Maar veel hangt af van hoe graag ik het dan nog doe en wat dan ook", zegt Kopecky bij Sporza.



Aan stoppen lijkt ze dus nog niet meteen te denken. "Ik denk niet dat 2028 mijn laatste seizoen wordt, maar je weet nooit. Er zijn ook andere dingen in het leven. Zoals? Leven."