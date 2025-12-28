Anders dan dit jaar: Lotte Kopecky spreekt helder doel uit voor 2026

Voor Lotte Kopecky was 2025 een moeilijk jaar. In 2026 wil ze zich opnieuw volledig focussen op de klassiekers, waar ze de voorbije jaren in uitblonk.

Met winst in de Ronde van Vlaanderen, met haar derde zege werd ze ook alleen recordhouder bij de vrouwen, haalde Lotte Kopecky een grote vis binnen afgelopen voorjaar. Verder reed ze vooral in dienst.

Met succes, want zowel in Milaan-Sanremo als in Gent-Wevelgem speelde Kopecky in de finale een cruciale rol voor Lorena Wiebes. Maar een vorm zoals in de Ronde van Vlaanderen had ze in die koersen niet.

"Dit voorjaar was er totaal geen overschot, maar ik kan er wel heel veel uit leren", zegt Kopecky bij Sporza. Zo voelde Kopecky zich in Dwars door Vlaanderen, vier dagen voor de Ronde, bijzonder slecht op de fiets.

Kopecky wil opnieuw presteren in de klassiekers

Toch bleef ze er in geloven dat ze kon winnen en dat deed ze ook. "Wat mij nu het meest motiveert, is teruggaan naar mijn oude ik. Dat zijn de klassiekers, doen waar ik het beste in ben en waar ik als renster voor gemaakt ben."

Op lange termijn kan Kopecky nog altijd andere keuzes maken, zoals een klassement rijden. Maar volgend seizoen heeft ze een duidelijk doel. "Mijn oude vorm terugvinden en presteren zoals ik het wil."