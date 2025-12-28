Magnier een concurrent of een vriend? Merlier is klaar en duidelijk

Soudal Quick-Step kan volgend jaar rekenen op twee topsprinters met Tim Merlier en Paul Magnier. En Merlier helpt Magnier ook graag om nog beter te worden.

Door het vertrek van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe worden de sprinters bij Soudal Quick-Step nog belangrijker in 2026. Al hadden Merlier en Magnier dit jaar ook al een grote impact bij The Wolfpack.

Met de zestien overwinningen van Merlier en de negentien overwinningen van Magnier waren de twee topsprinters samen goed voor zo'n 65% van de 54 zeges van Soudal Quick-Step in 2025. En ze kunnen het ook goed met elkaar vinden.

Merlier probeert Magnier te helpen

"Ik kom heel goed overeen met Paul en ik denk dat we er op dezelfde manier in staan: als de ploeg beslist dat hij zich moet opofferen voor mij, zal hij dat doen en omgekeerd", zegt Merlier bij Café Koers.

Merlier probeert de twaalf jaar jongere Magnier ook te helpen. Als de Fransman een slechte sprint rijdt, stuurt hij een berichtje naar Merlier, die dan probeert bij te sturen. In de laatste maanden van 2025 zette Magnier duidelijk stappen vooruit met heel wat zeges.



"Ik ben een ploegspeler en hoe beter de ploeg, hoe liever ik het heb. Paul is enorm getalenteerd, meer dan ik, maar sprinten gaat ook over details", zegt Merlier nog. Afwachten of ze ook in 2026 zo veel kunnen winnen.