Pogacar kon Van der Poel niet kloppen: Bakelants kent de oorzaak

Foto: © photonews

Een van de meest beklijvende koersen van het voorjaar was wellicht Milaan-Sanremo. Ook Jan Bakalents genoot met volle teugen van de strijd tussen Pogacar en Van der Poel.

Twee weken voor Milaan-Sanremo ging Tadej Pogacar zwaar tegen de grond in de Strade Bianche. Hij won de Italiaanse klassieker wel nog, maar de wereldkampioen leek toch iets tekort te komen in Milaan-Sanremo. 

"Pogacar heeft meer afgezien van die val dan gedacht. Die heeft hem zeker parten gespeeld in Milaan-Sanremo, wat veruit de interessantste koers van het voorjaar was", zegt Jan Bakelants bij HUMO. 

Interessante Milaan-Sanremo door Pogacar en Van der Poel

Het scenario van dit jaar, een aanval van wereldtoppers op de Cipressa die ook wegblijven, hadden we al lang niet meer gezien. De aanval van Pogacar werd wel makkelijk gecounterd door Van der Poel.

De Nederlander nam tijdens de beklimming zelfs nog een bidon aan, alsof hij wilde aantonen dat hij niet onder de indruk was van Pogacar. Met ook nog Ganna erbij ontstond er volgens Bakelants ook een interessante dynamiek. 

Lees ook... Succes ook dankzij haar: Pogacar onthult welke rol verloofde Zigart voor hem speelt
"Op de Poggio vielen Van der Poel en Pogacar om beurten aan, maar ze bleven samen tot in de straten van Sanremo. Van der Poel maakte het af in de sprint. Wat een wedstrijd!", besluit Bakelants nog. 

