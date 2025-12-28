Renner geraakt door opvallende uitspraak van José De Cauwer

Thymen Arensman boekte in de Tour de France twee mooie ritzeges. José De Cauwer was er stevig van onder de indruk, iets wat de Nederlander zeker kan appreciëren.

De veertiende etappe met aankomst op Luchon-Superbagnères en de negentiende etappe met aankomst op La Plagne werden dit jaar in de Tour gewonnen door de Nederlander Thymen Arensman.

"Arensman reed op La Plagne weg van Vingegaard en Pogacar. Dat raakte me enorm", zei José De Cauwer daar onlangs over bij De Grote Plaat. Voor De Cauwer was het een van de momenten van het jaar.

Arensman geraakt door uitspraak van De Cauwer

"Ik vind het heel speciaal om te horen dat José dit gezegd heeft. Het geeft wel aan hoe groots die prestatie op La Plagne was", zegt Arensman bij Nu.nl. "Ik heb die rit heel bewust meegemaakt, want ik was er zelf bij."

"Ik kon alles controleren, voelde aan mijn benen hoeveel pijn het deed. Daardoor was het voor mij niet zo groots als het voor mijn familie was. Of voor José De Cauwer. Dat besef kwam pas door de reacties van anderen."



Zo kreeg Arensman in zijn geboorteplaats Deil een bank met zijn naam op, in de straat waar hij is opgegroeid. Al is er voor Arensman iets belangrijker wat hij meeneemt uit de Tour. "Ik weet welk proces eraan vooraf is gegaan. Dát is vooral wat ik ervan onthouden heb."