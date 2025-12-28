Rug een probleem bij Thibau Nys? Sven Nys geeft meer uitleg

Onder meer Thibau Nys, Pim Ronhaar en Tibor Del Grosso kampen deze winter met rugproblemen. Volgens Sven Nys is het iets typisch voor crossers.

Ook Mathieu van der Poel had in het verleden vaker last van zijn rug. "Ik blijf er hard aan werken en je ziet dat ik niet de enige ben, die met de rug sukkelt. Het is iets typisch voor de cross", zegt Van der Poel bij In de Leiderstrui.

Vooral jongere crossers zoals Thibau Nys, Pim Ronhaar en Tibor Del Grosso lijken er deze winter last van te hebben. Volgens Sven Nys gaat het niet echt om een blessure, meer eerder om overbelasting.

Sven Nys over rugproblemen bij veldrijders

"Het is vooral heel onvoorspelbaar, omdat de klachten bij Thibau en Pim ook vooral te maken hebben met kleine valpartijtjes die tijdens de koers gebeuren. Daar kun je vooral de dag nadien dan wel echt last van hebben."

Een massage krijgen kan al helpen, zo ging Nys op kerstdag ook langs bij de osteopaat. Maar de twee dagen rust tussen Heusden-Zolder en Gavere deden hem ook goed om opnieuw op niveau te presteren.



Volgens Sven Nys speelt de rug bij jonge renners soms op omdat ze nog niet volledig ontwikkeld zijn, terwijl het bij oudere renners dan weer om slijtage gaat. "Je moet profiteren van die goede periode ertussenin."