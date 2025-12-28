Succes ook dankzij haar: Pogacar onthult welke rol verloofde Zigart voor hem speelt

Foto: © photonews

Net als Tadej Pogacar is ook zijn verloofde Urska Zigart renster. En ze speelt ook een belangrijke rol in de carrière van de tweevoudige wereldkampioen.

Heel wat renners zoeken het niet ver wat een partner betreft. Zo werden Magdeleine Vallieres, wereldkampioene bij de vrouwen, en Cian Uijtdebroeks nog niet zo lang geleden een koppel. 

Ook Tadej Pogacar vond zijn partner in het wielrennen met Urska Zigart. De Sloveense is viervoudig kampioene tijdrijden van haar land en rijdt sinds dit jaar voor de Belgische ploeg AG Insurance-Soudal. 

Pogacar is Zigart dankbaar voor alles

Voor tweevoudig wereldkampioen Pogacar speelt Zigart een belangrijke rol in zijn carrière. "Zonder haar zou het naar mijn mening veel moeilijker zijn geweest om mijn successen te behalen", zegt hij bij Sky Sport

"Ik kan haar alleen maar heel erg bedanken voor onze hechte band in elke fase van onze carrière en ons leven. Ze is echt geweldig", steekt Pogacar zijn lof voor Zigart duidelijk niet weg. 

Lees ook... Pogacar kon Van der Poel niet kloppen: Bakelants kent de oorzaak
Pogacar was in 2025 weer bijzonder succesvol met zeges in de Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, vier ritten en het eindklassement in de Tour, het WK, het EK en de Ronde van Lombardije. 

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar
Urska Zigart

