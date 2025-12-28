Van de hemel naar de hel: Verdonschot met voeten op de grond gezet

Met een vierde plaats in Hofstade leek Laura Verdonschot weer boven water te komen. In Gavere werd ze geconfronteerd met de realiteit en eindigde ze opnieuw ver in de achtergrond.

Met haar vierde plaats in Hofstade eindigde Laura Verdonschot voor het eerst sinds 11 november in Niel nog eens in de top tien. Vijf crossen op rij kon Verdonschot zich in haar laatste seizoen niet meer tonen.

Verdonschot van vierde naar 28ste plaats

In Hofstade lukte dat wel nog eens, maar de kloof met de nummer drie Manon Bakker bedroeg wel meer dan een minuut. Enkele dagen later in Gavere verging het Verdonschot opnieuw bijzonder slecht en werd ze pas 28ste.

"Gavere bleek weer een horrorverhaal; ondanks alles blijft acceptatie moeilijk en pijnlijk", schreef Verdonschot op haar sociale media. "Maar, we hadden een mooie vol-au-vent date - momenten om te koesteren."

Verondschot nooit meer topfit

Voor Verdonschot lijkt het een bevestiging te zijn dat een punt zetten achter haar carrière na dit seizoen de beste optie is, ook al is dat bijzonder moeilijk. Haar niveau is niet meer wat het geweest is en dat is moeilijk.

"Ik weet dat ik zonder operatie nooit nog topfit ga geraken. En met 75 procent kom je er niet meer. Dat is moeilijk te aanvaarden", zei Verdonschot onlangs nog bij WielerFlits. Straks in Dendermonde probeert Verdonschot nog eens het beste van zichzelf te geven.



