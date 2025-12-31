Bart Wellens stelt zich vragen bij Sanne Cant: "Ik snap dat niet"

Sanne Cant hing eind februari haar fiets aan de haak. In het veldrijden is ze echter nog altijd actief, als coach bij SD Worx-Protime.

Het Belgische veldrijden bij de vrouwen heeft bijzonder veel te danken aan Sanne Cant, die België op de kaart heeft gezet en een echte vaandeldraagster was. Cant trok het Belgische niveau eigenhandig stevig omhoog.

Cant traint Vas en Schreiber

Het palmares van Cant is ook bijzonder straf. Tussen 2010 en 2024 werd ze vijftien keer op rij Belgisch kampioene, ze werd ook drie keer Europees kampioene en drie keer op rij wereldkampioene.

Eind vorig seizoen zette Cant dus een punt achter haar carrière, maar ze is wel nog altijd actief in het veld. Ze is trainer van de Hongaarse Blanka Vas en de Luxemburgse Marie Schreiber bij SD Worx-Protime.

Wellens ziet gemiste kans voor Belgische bond

Bart Wellens vindt het jammer dat Cant nu twee buitenlandse vrouwen coacht. Volgens Wellens moest iemand als Cant aan de slag gegaan zijn bij de Belgische bond om de volgende Belgische generatie klaar te stomen.

Lees ook... Een abrupt einde in de cross: Bart Wellens moet verplicht stoppen›

"Daar snap ik de bond niet altijd in", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Hij wijst dus niet naar Cant zelf, maar naar de Belgische wielerbond. De ervaring die Cant heeft, is dan ook uniek in het Belgische veldrijden.