Dat moest rechtgezet worden: Del Grosso reageert op gerucht over Visma-Lease a Bike

Tibor Del Grosso (22) is één rijzende ster in het veldrijden en rijdt bij Alpecin-Deceuninck. Greep Visma-Lease a Bike ooit naast de Nederlandse kampioen?

Vorig seizoen kroonde Tibor Del Grosso zich al tot Nederlands kampioen veldrijden bij de profs, maar dit seizoen heeft hij een stevige stap gezet. Het toptalent van Alpecin-Deceuninck doet het uitstekend.

Uitstekende Del Grosso in het veld

Bij zijn rentree in Namen werd Del Grosso pas veertiende, maar daarna ging het in stijgende lijn. In Antwerpen werd de Nederlandse kampioen zesde, in Koksijde werd hij vierde. In Heusden-Zolder klopte hij Wout van Aert in de sprint.

Sindsdien is Del Grosso een vaste waarde op het podium. In Gavere werd hij derde, in Dendermonde tweede en in Diegem won hij opnieuw. Hij lijkt vertrokken voor een mooie carrière in het veld en dat bij Alpecin-Deceuninck.

Del Grosso en Visma-Lease a Bike?

De broers Roodhooft haalden hem in 2023 weg bij het Nederlandse Metec - SOLARWATT en gaven hem een contract tot eind 2027. Op sociale media dook een bericht uit 2022 op dat suggereerde dat ook Visma-Lease a Bike interesse toonde.

Dat, inmiddels verwijderde bericht, stelde ook dat Visma-Lease a Bike afhaakte omdat Del Grosso wilde blijven crossen. "Dit is onjuiste informatie", reageerde de Nederlandse kampioen er zelf op.



Lees ook... De fout van Thibau Nys en het verschil met hem benoemd: Del Grosso en Wyseure spreken klare taal›

This is a tweet from 2022(!). It came together after speaking to several people in Metec, but Del Grosso has pointed out the information is incorrect https://t.co/mXpHXchQQh — Cyclocross Social (@Cyclocrosss) December 31, 2025

This is false information, quite curious who this ‘source’ is now — Tibor Del Grosso (@tibordelgrosso) December 31, 2025