Een abrupt einde in de cross: Bart Wellens moet verplicht stoppen

Voor Bart Wellens was Diegem de allerlaatste cross als ploegleider in het veldrijden. Hij wordt ploegleider bij wegploeg Lotto-Intermarché.

De fusie tussen wegploegen Lotto en Intermarché-Wanty heeft ook gevolgen in het veldrijden. Charles Liégeois Roastery CX en Deschacht-Hens CX zullen vanaf 1 januari ook fuseren tot één ploeg in het veld.

Geen ploegleider meer in het veld

Die fusie zou er eigenlijk pas komen volgend seizoen, maar zal dus versneld worden doorgevoerd. Voor Bart Wellens, ploegleider bij Charles Liégeois Roastery CX, was er geen plaats meer bij de fusieploeg in het veld.

"Ik blijf een crosser in hart en nieren. Ik had het seizoen graag afgemaakt, maar soit", zei Wellens voor de cross in Diegem bij VRT1. Het werd zijn laatste cross als ploegleider in het veld.

Wellens wordt ploegleider bij Lotto-Intermarché

Wellens wordt volgend seizoen wel ploegleider bij wegploeg Lotto-Intermarché. "Ik heb ook altijd gezegd dat ik ambities heb in de zomer. Dus daar kan ik me nu gaan ontplooien."

Bij Intermarché-Wanty deed Wellens de voorbije jaren al ervaring op als ploegleider, dit jaar mocht hij de Giro doen als ploegleider. "Nu zal het alleen maar mooier en meer worden. Ik zal er zeker van genieten."