Evenepoel heeft nog één iets te zeggen over Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel heeft afscheid genomen van Soudal Quick-Step. Na zeven seizoenen bij The Wolfpack trekt hij de deur achter zich dicht.

31 december is de laatste officiële werkdag van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step, ook al is hij al enkele weken aan het trainen met zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Op zijn sociale media nam Evenepoel afscheid van The Wolfpack.

Evenepoen neemt afscheid van Soudal Quick-Step

"Wat een avontuur... Van een jongen met een droom naar een man die zijn dromen najaagt. Woorden schieten tekort om de afgelopen zeven seizoenen te beschrijven", begint Evenepoel zijn bericht op Instagram.

"De overwinningen, de tegenslagen, de lessen en de mensen die me hebben gesteund... ik zal voor altijd dankbaar zijn. Dankbaar voor ploegmaten die vrienden werden, voor iedereen die in mij geloofde en voor iedereen die van dit hoofdstuk een onvergetelijk avontuur heeft gemaakt."

Nieuw tijdperk bij Red Bull-BORA-hansgrohe

"Bedankt. Remco", besloot de olympische kampioen nog. Na zeven jaar komt om middernacht dus officieel een einde aan zijn tijdperk bij Soudal Quick-Step en gaat een nieuw avontuur van start.

Evenepoel mag dan ook eindelijk in het shirt van Red Bull-BORA-hansgrohe trainen. Dat mocht door contractuele verplichtingen nog niet, vanaf 1 januari mag Evenepoel pronken met de uitrusting van zijn nieuwe ploeg.



