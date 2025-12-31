Is het ooit goed genoeg? De Cauwer ziet perceptieprobleem bij Evenepoel

Remco Evenepoel wordt vaak vergeleken met Tadej Pogacar en enkel de Tour winnen lijkt goed genoeg te zijn. José De Cauwer ziet dat als een perceptieprobleem.

Met winst in de Brabantse Pijl, de eerste tijdrit in de Tour, het BK, EK en WK tijdrijden pakte Remco Evenepoel dit jaar opnieuw heel wat mooie overwinningen. Evenepoel reed ook een goed najaar.

Hij werd onder meer tweede op het WK op de weg in Rwanda, op het EK op de weg in Frankrijk en in de Ronde van Lombardije. Telkens was dat na de haast onklopbare wereldkampioen Tadej Pogacar.

Perceptieprobleem over Evenepoel?

Evenepoel wordt vaak vergeleken met de Sloveen en zelf wil hij Pogacar ook graag kloppen in de Tour. José De Cauwer vraag zich af waar de lat ligt voor Evenepoel. "Daarin is er een perceptieprobleem", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Of kan Evenepoel misschien alleen een goede renner zijn als hij de Tour wint?" De Cauwer verwijst naar een niet zo ver verleden, zo'n vijftien jaar geleden kon er alleen maar gedroomd worden van een Belg op het podium van de Tour.

Evenepoel derde in de Tour van 2024

Van den Broeck werd wel derde in 2010, maar pas nadat hij na de schrapping van Contador en Menchov twee plaatsen opschoof. Evenepoel werd vorig jaar wel derde in de Tour en won in 2022 ook de Vuelta.