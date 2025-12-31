Mirakel Michael: na val doet Vanthourenhout iets onwaarschijnlijk in Diegem

Michael Vanthourenhout heeft in Diegem zijn klassement in de Superprestige gered. Hij kwam bij de start ten val, maar maakte toch nog een straffe comeback.

Bij de start in Diegem schoot Michael Vanthourenhout uit zijn klikpedaal en ging tegen de grond. De crosser van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw stapte bijna als allerlaatste opnieuw op zijn fiets.

Vanthourenhout stond na vijf van de acht manches op de tweede plaats in het klassement, op één punt van Niels Vandeputte. Dat klassement leek voor Vanthourenhout een verloren zaak te zijn door zijn valpartij.

Vanthourenhout na inhaalrace nog 6de in Diegem

Op een bepaald moment reed Vanthourenhout op de 47ste plaats, enkel de top 15 pakt punten. Maar Vanthourenhout reed even snel als koplopers Del Grosso en Nys en snelde heel wat renners voorbij, halfweg reed hij al op de elfde plaats.

Uiteindelijk werd Vanthourenhout zelfs nog zesde in Diegem. Toekomstig ploegmaat Gerben Kuypers, vanaf 1 januari, gaf zijn zesde plek in de laatste rechte lijn nog af aan Vanthourenhout. Daardoor pakte hij nog een punt extra.



Leider Vandeputte werd vijfde en dus verloor Vanthourenhout maar één punt in Diegem. Met nog twee manches te gaan, zaterdag al Gullegem, heeft Vandeputte 76 punten en Vanthourenhout telt er 74.

Stand Superprestige