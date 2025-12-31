Nog een nieuwe veldritploeg: broers Roodhooft helpen drie crossers uit de nood

De broers Roodhooft stampen nog maar eens een nieuwe veldritploeg uit de grond. Met Team Ekoï bieden ze onderdak aan Ryan Kamp, Lauren Molengraaf en Hélène Clauzel tot het einde van het seizoen.

Kamp, Clauzel en Molengraaf worden ploegmaats

De Française Hélène Clauzel reed de voorbije weken in een zwarte uitrusting, Ryan Kamp zag zijn eenmansploeg bij de broers Roodhooft stoppen en Lauren Molengraaf verloor haar plek bij Charles Liégeois Roastery, dat fuseert met Deschacht-Hens.

Alle drie leken ze op 1 januari zonder ploeg te vallen, maar ze worden nu ploegmaats. Team EKOÏ biedt hen onderdak het tot einde van het seizoen in het veld, daarna zal er een evaluatie volgen.

"Ondanks hun bewezen talent en ambitie, was de toekomst onzeker voor onze drie renners", klinkt het in een persbericht. "Team EKOÏ is gemaakt om hen een professioneel kader te bieden waarin ze de kans krijgen om hun kansen op het hoogste niveau te blijven verdedigen in het veldrijden."

Broers Roodhooft zetten hun schouders onder nieuw project

De broers Roodhooft, die met Alpecin-Deceuninck en Crelan-Corendon al twee ploegen hebben in het veld, wilden de drie niet laten vallen. "Met Team EKOÏ willen we drie renners een kans geven om te vechten voor hun plaats op het hoogste niveau", zegt Philip Roodhooft.

"Ze verdienen een professionele omgeving, sterke begeleiding en het juiste materiaal. Dankzij de steun van EKOÏ en Colnago kunnen we hen dat bieden tot het einde van het seizoen. Daarna zitten we samen en kijken we wat de toekomst kan brengen."



