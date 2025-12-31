Nys kan het beter: trainer drukt Van Aert met neus op de feiten

Wout van Aert heeft dit seizoen nog niet kunnen winnen in het veld. Zijn trainer Mathieu Heijboer ziet bij Van Aert ook de drang om te winnen, maar echt het allerbelangrijkste is zo'n overwinning niet.

Zevende in Antwerpen, tweede in Hofstade en Heusden-Zolder, zesde in Dendermonde en tiende in Loenhout. Wout van Aert heeft nog niet van de overwinning kunnen proeven dit seizoen in het veld.

Heijboer tevreden over Van Aert

Het geluk stond ook nog niet aan zijn kant. Van Aert reed in Antwerpen één keer lek, in Loenhout zelfs twee keer. Al is het maar de vraag of Van Aert daar wel Mathieu van der Poel had kunnen kloppen.

Toch is de evaluatie van Mathieu Heijboer, de trainer van Van Aert, positief. "Wout had uiteraard al gehoopt om een keer te winnen. Dat is niet gelukt, maar puur qua performance ben ik tevreden", zegt hij bij HLN.

Van Aert minder technisch dan Nys

In Dendermonde kreeg Van Aert een kans om te winnen zonder Van der Poel aan de start, maar dat lukte niet. Van Aert baalde achteraf, maar Heijboer ziet het anders en liet Van Aert gewoon de feiten zien.



Zelfs als Van Aert in topvorm is, dan is het voor hem bijzonder moeilijk om op zo'n snel parcours weg te rijden. "Hij mist iets technisch ten opzichte van een Nys om er zich in een bocht nog tussen te zetten...", stelt Heijboer nog.