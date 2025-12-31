Pedersen haalt het van Vingegaard: stevige discussie barst los in Denemarken

Mads Pedersen heeft in Denemarken de prijs voor renner van het jaar gekregen en dus niet Jonas Vingegaard. En zorgt voor discussie.

Gent-Wevelgem, vier ritzeges en de puntentrui in de Giro, het Deens kampioenschap tijdrijden, drie ritten en het eindklassement in de Ronde van Denemarken en een rit en het puntenklassement in de Vuelta.

Het zijn slechts enkele van de veertien zeges van Mads Pedersen in 2025. De Deen haalde het in Denemarken dan ook van Jonas Vingegaard in de strijd om wie renner van het jaar zou worden.

Kritiek op keuze voor Pedersen boven Vingegaard

Vingegaard werd nochtans tweede in de Tour en won drie etappes en het eindklassement in de Vuelta. "Het winnen van een grote ronde overtreft alles, behalve het winnen van het WK, de Giro en de Tour", zegt analist Christian Moberg bij TV2.

"De Tour is zoveel groter dan alle andere wielerwedstrijden dat een tweede plaats hier veel gewicht in de schaal legt. Tegelijkertijd schreef hij geschiedenis door als eerste Deen de Vuelta te winnen. Die twee resultaten wegen voor mij zwaarder dan die van Mads", stelt Emil Axelgaard dan weer.

Pedersen populairder dan Vingegaard?

Emil Vinjebo, ex-renner en nu ploegleider bij Uno-X, mocht stemmen en verdedigt de keuze voor Pedersen. "Hij heeft het hele jaar gepresteerd. Het gaat ook om zijn stijl, de manier waarop hij Gent-Wevelgem won met een lange solo."



"Wie stemt, kijkt niet alleen naar de Tour en de Vuelta", stelt Vinjebo. "Mensen stemmen misschien ook op degene die ze het leukst vinden. En je kunt gewoon zeggen dat Mads Pedersen het goed heeft gedaan."