Twee ex-ploegmaats van Van der Poel komen aan de start in Baal

Op nieuwjaarsdag staan Gianni Vermeersch en Quinten Hermans voor het eerst dit seizoen aan de start van een cross. In Baal maken ze hun debuut voor hun nieuwe ploeg.

Gianni Vermeersch en Quinten Hermans hebben de afgelopen jaren het veldrijden steeds meer links laten liggen en gefocust op hun carrière op de weg bij Alpecin-Deceuninck. Hermans kwam vorig seizoen zelfs helemaal niet in actie.

Transfer Vermeersch en Hermans

In 2026 rijden Vermeersch en Hermans niet meer bij Alpecin-Deceuninck. Vermeersch heeft een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe versierd, Hermans rijdt in 2026 dan weer voor Pinarello-Q36.5, de ploeg van Tom Pidcock.

Debuut in GP Sven Nys

Vermeersch en Hermans wachten dus niet lang om hun debuut te maken voor hun nieuwe ploeg, in Baal staan ze op 1 januari aan de start van de GP Sven Nys. En ze komen daarna nog zeker in actie in het veld.

Voor Vermeersch is het BK in Beringen al een tijdje een doel, het was alleen nog niet duidelijk welke crossen hij zou rijden. Hermans komt vrijdag dan ook weer aan de start van de cross in Gullegem, net als Vermeersch.



Het zal voor Vermeersch ook zijn eerste wedstrijd worden in het nieuwe shirt van Red Bull-BORA-hansgrohe. Hermans zal nog geen nieuw shirt dragen van Pinarello-Q36.5, dat stelt de ploeg pas voor op 8 januari.