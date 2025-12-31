Twee ex-ploegmaats van Van der Poel komen aan de start in Baal

Twee ex-ploegmaats van Van der Poel komen aan de start in Baal
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op nieuwjaarsdag staan Gianni Vermeersch en Quinten Hermans voor het eerst dit seizoen aan de start van een cross. In Baal maken ze hun debuut voor hun nieuwe ploeg.

Gianni Vermeersch en Quinten Hermans hebben de afgelopen jaren het veldrijden steeds meer links laten liggen en gefocust op hun carrière op de weg bij Alpecin-Deceuninck. Hermans kwam vorig seizoen zelfs helemaal niet in actie. 

Transfer Vermeersch en Hermans

In 2026 rijden Vermeersch en Hermans niet meer bij Alpecin-Deceuninck. Vermeersch heeft een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe versierd, Hermans rijdt in 2026 dan weer voor Pinarello-Q36.5, de ploeg van Tom Pidcock. 

Debuut in GP Sven Nys

Vermeersch en Hermans wachten dus niet lang om hun debuut te maken voor hun nieuwe ploeg, in Baal staan ze op 1 januari aan de start van de GP Sven Nys. En ze komen daarna nog zeker in actie in het veld. 

Voor Vermeersch is het BK in Beringen al een tijdje een doel, het was alleen nog niet duidelijk welke crossen hij zou rijden. Hermans komt vrijdag dan ook weer aan de start van de cross in Gullegem, net als Vermeersch. 


Het zal voor Vermeersch ook zijn eerste wedstrijd worden in het nieuwe shirt van Red Bull-BORA-hansgrohe. Hermans zal nog geen nieuw shirt dragen van Pinarello-Q36.5, dat stelt de ploeg pas voor op 8 januari. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Gianni Vermeersch
Quinten Hermans

Meer nieuws

"Een schande": Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug

"Een schande": Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug

11:00
Mirakel Michael: na val doet Vanthourenhout iets onwaarschijnlijk in Diegem

Mirakel Michael: na val doet Vanthourenhout iets onwaarschijnlijk in Diegem

10:00
Nys kan het beter: trainer drukt Van Aert met neus op de feiten

Nys kan het beter: trainer drukt Van Aert met neus op de feiten

09:00
Moet Nys vrezen voor Van der Poel-scenario? Val in Diegem kan gevolgen hebben

Moet Nys vrezen voor Van der Poel-scenario? Val in Diegem kan gevolgen hebben

08:30
Evenepoel heeft nog één iets te zeggen over Soudal Quick-Step

Evenepoel heeft nog één iets te zeggen over Soudal Quick-Step

08:00
De fout van Thibau Nys en het verschil met hem benoemd: Del Grosso en Wyseure spreken klare taal

De fout van Thibau Nys en het verschil met hem benoemd: Del Grosso en Wyseure spreken klare taal

22:35
Om nooit te vergeten: Rickaert door hem aan Tour-podium geholpen, maar ook ooit winnaar tegen Van der Poel

Om nooit te vergeten: Rickaert door hem aan Tour-podium geholpen, maar ook ooit winnaar tegen Van der Poel

20:00
De lefgozer in Van Aert is opgestaan sinds dat opmerkelijke avontuur: "Als je dat durft, durf je alles"

De lefgozer in Van Aert is opgestaan sinds dat opmerkelijke avontuur: "Als je dat durft, durf je alles"

19:00
Thibau Nys met voeten op de grond gezet? Ooit moet hij mogelijk harde keuze maken

Thibau Nys met voeten op de grond gezet? Ooit moet hij mogelijk harde keuze maken

18:30
🎥 Weer helemaal fris en in het nieuw: Van Aert schittert in video

🎥 Weer helemaal fris en in het nieuw: Van Aert schittert in video

18:00
Visma-renner openhartig: het lukt niet iedereen zoals uitzondering Van Aert

Visma-renner openhartig: het lukt niet iedereen zoals uitzondering Van Aert

15:00
Entourage Van Aert zet twijfels bij uitspraken van Van der Poel

Entourage Van Aert zet twijfels bij uitspraken van Van der Poel

13:30
Wereld zonder Mathieu en Remco te absurd? "Pogacar kreeg een pak op z'n broek van Evenepoel"

Wereld zonder Mathieu en Remco te absurd? "Pogacar kreeg een pak op z'n broek van Evenepoel"

12:30
Belgische cross droomt van de stunt van de eeuw en is met centen naar entourage Pogacar gestapt

Belgische cross droomt van de stunt van de eeuw en is met centen naar entourage Pogacar gestapt

12:00
Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel

Golazo maakt incident niet groter dan het is en rekent op Van der Poel

30/12
'Opvallend: nieuwe liefde van Lotte Kopecky is grote naam uit de wielerwereld' Naast de fiets

'Opvallend: nieuwe liefde van Lotte Kopecky is grote naam uit de wielerwereld'

30/12
Van Aert lacht dubbele pech knap weg, maar heeft nog werk met zijn spreekwoorden

Van Aert lacht dubbele pech knap weg, maar heeft nog werk met zijn spreekwoorden

30/12
Wat brengt de toekomst nu? Mettepenningen met handen in het haar

Wat brengt de toekomst nu? Mettepenningen met handen in het haar

30/12
Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

Nog maar de tweede renner ooit: Tadej Pogacar wint prestigieuze prijs

29/12
"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

"Op die manier... Tja": Nys maakt zich geen illusies over Van der Poel

29/12
Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

Moet Van Aert Diegem toevoegen aan programma? Herygers ziet probleem

29/12
Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

Zwaar verdict voor Laurens Sweeck na val in Loenhout

29/12
Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

Geen eerste duel met Van Aert in Loenhout: ook Van der Poel baalt

29/12
Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

Nieuwe beelden van incident met Van der Poel, toeschouwer reageert ook

29/12
🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

🎥 Toeschouwer brengt hem bijna ten val: Van der Poel komt met reactie

29/12
Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

Twee lekke banden in Loenhout: Van Aert wilde om één reden niet opgeven

29/12
Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

Geen duel, wel anticlimax: Van Aert twee keer genekt door pech, Van der Poel wint in Loenhout

29/12
Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

Toch eens op een andere manier: Brand rekent af met verrassende concurrente

29/12
Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

Nieuw duel in Loenhout: Van Aert vreest, Van der Poel laat niet in zijn kaarten kijken

29/12
Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

Philippe Gilbert reageert sarcastisch op geruchten over Remco Evenepoel

29/12
'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

'Wordt veldrijden olympische sport? IOC heeft goed en slecht nieuws'

29/12
🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

29/12
Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

Na hun ruzie in 2021: Vermeersch klaar en duidelijk over ploegmaat Evenepoel

29/12
Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

Doet Van der Poel wat Van Aert niet kon? Roodhooft ziet groot verschil

29/12
Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

Ook Van der Poel niet? Wellens ziet Nys iets uitzonderlijk doen

29/12
Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

Roodhooft lovend over verrassende Belg: "Een straffe prestatie"

29/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Tibor Del Grosso Remco Evenepoel Mathieu Heijboer Laurens Sweeck Thijs Zonneveld Sven Nys Michael Vanthourenhout Lotte Kopecky Tadej Pogacar Lucinda Brand Emiel Verstrynge Axel Merckx Bart Wellens Richard Groenendaal Christoph Roodhooft Pim Ronhaar Shirin van Anrooij

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved