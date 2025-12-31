Verontrustend? Alvarado heeft geen goed nieuws na derde plaats

Heel wat crossers kampen in deze drukke periode met last aan hun rug. Ook Ceylin Alvarado, derde in Diegem, heeft er problemen mee.

Door problemen met haar knie moest Ceylin Alvarado haar start van het seizoen uitstellen tot eind november. In Flamanville werd ze meteen derde en leken alle problemen eindelijk van de baan te zijn.

Alvarado op het podium in Diegem

Ondertussen heeft Alvarado acht crossen in de benen en stond ze vier keer op het podium. Dat was ook in Diegem het geval, waar ze op 47 seconden eindigde van haar landgenote Puck Pieterse en derde werd.

Toch heeft ook Alvarado, net als onder meer Tibor Del Grosso, Thibau Nys en Pim Ronhaar, last van haar rug in de drukke eindejaarsperiode. De Nederlandse sprak erover na de cross in Diegem.

Problemen met de rug

"Het was eigenlijk gewoon slecht", zei Alvarado in haar flashinterview. "Het schoot in mijn rug en toen wist ik hoe laat het was. Het zijn andere rugklachten dan ik gewend ben en het heeft iets meer dan één dag nodig om opgelost te raken."



"Het is niet makkelijk in deze drukke periode. Ik probeer een evenwicht te vinden tussen rusten en crossen. Hopelijk raakt het over een paar weken opgelost." Het WK in het Nederlandse Hulst is uiteraard een doel voor Alvarado.