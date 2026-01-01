7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

Mathieu van der Poel aan de start? Dat betekent Mathieu van der Poel op het hoogste schavot aan de streep. Ook in Baal stond er geen maat op de Nederlandse wereldkampioen. Gaat er hem dit seizoen nog iemand kloppen?

Mathieu van der Poel is ondertussen nog geen drie weken terug in het veld, maar ondertussen heeft hij wel al héél wat indruk gemaakt. Het begon allemaal in Namen, met de Wereldbekercross op 14 december in de buurt van de Citadel.

7 op 7 voor Mathieu van der Poel in Baal

Antwerpen, Koksijde, Hofstade, Gavere en Loenhout volgden voor een knappe 6 op 6 of 100 procent op het rapport. En niemand die er écht aan twijfelde dat het ook in Baal tijdens de Grote Prijs Sven Nys zou gaan lukken voor MvdP.

In de aanvangsfase prikte Mathieu van der Poel meteen een paar keer, maar helemaal weg raakte hij uiteindelijk niet. Een zeer sterke Emiel Verstrynge kwam aanpikken bij de wereldkampioen en maakte het hem knap lastig.

Mathieu van der Poel rijdt dan toch weg van de tegenstand

Even was er zelfs een valpartij, zonder al te veel erg. Iets over halfweg koers verdapperde Mathieu van der Poel alsnog en zo kon hij de race alsnog naar zijn hand zetten. Verstrynge hield knap stand en werd afgetekend tweede.

De strijd om de derde podiumplaats werd ook een interessant gegeven, waarbij Thibau Nys uiteindelijk uitpakte met een snedige aanval in de voorlaatste ronde. Hij hield stand en mocht zo mee het podium op in zijn Baal.