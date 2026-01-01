Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'
Foto: © photonews

Volgens Bart Wellens kende 2025 meerdere opvallende momenten. Hij verwees onder meer naar de terugkeer van Victor Campenaerts en diens prestaties na zijn overstap, wat voor hem een belangrijk signaal was binnen het wielerjaar.

Verwachtingen rond Van Aert

2025 was een prachtig wielerjaar. Analist Bart Wellens ging ook in op de situatie van Wout van Aert. Ook die liet mooie dingen zien. “Zeker, en dan vooral de courage waarmee die bleef verder doen”, klinkt het.

De toekomst oogt mooi voor Van Aert, aldus Wellens, maar niet meer in de cross. “Hij viel in 2024 twee keer heel zwaar: Dwars door Vlaanderen en dan nog eens in Spanje. Als je die nu ziet rijden, ik kom hem al eens tegen op training, dan is die zijn knie compleet weg. En toch geeft hij niet op. Ik verwacht er heel veel van in 2026, maar dan op de weg.”

Bij hem thuis

Wellens schetste vervolgens hoe Van Aert zich verhoudt tot zijn concurrenten. “Het is een beetje de Poulidor van zijn tijd: altijd net tweede want hij botst elke keer op een Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel of Remco Evenepoel. Maar voor mij blijft hij altijd Sterke Wout.”

Wellens verwees daarbij naar persoonlijke herinneringen uit hun periode als ploegmaats. De anekdote over een bezoek aan zijn gezin illustreerde hoe zijn dochtertje Van Aert de bijnaam ‘Sterke Wout’ gaf.

Lees ook... De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"
Los van uitslagen of tegenslagen blijft Wout van Aert iemand die heel veel sympathie geniet bij het grote publiek. Ook de dochter van Wellens is heel erg trots op wat Van Aert allemaal doet. “Dan zegt ze: ‘Sterke Wout heeft bij ons op de trampoline gezeten!’”, besluit hij met een lach.

