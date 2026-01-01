"Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel

De trainingsbeelden van Remco Evenepoel op de Paterberg zorgden voor speculatie. De link met een mogelijke deelname aan de Ronde van Vlaanderen volgde vrijwel automatisch.

Scenario’s rond een mogelijke deelname

De beelden leidden tot uiteenlopende reacties. “Dat zou magnifiek zijn. Stel je voor dat ze straks met vier voorbij mijn deur passeren”, vertelt Hein Vanhaezebrouck in een eindejaarsinterview met Het Nieuwsblad.

De voetbalanalist ziet het zo voor hem. “Pogacar, Van der Poel, Van Aert en Evenepoel. Met Mads Pedersen er misschien ook nog bij. Dat zou toch iets zijn. Zou Evenepoel genoeg explosief vermogen hebben om weg te rijden op de Paterberg, José?”

De Cauwer wees erop dat de Paterberg een beslissend punt kan zijn. De vraag naar zijn explosiviteit werd daarbij als cruciaal beschouwd. De discussie draaide vooral rond de haalbaarheid van een aanval op dat moment in de koers.

“Maar áls hij boven tien seconden heeft, pakken ze hem in de dertien vlakke kilometers richting Oudenaarde nooit meer terug”, is Vanhaezebrouck heilig overtuigd van zijn gelijk.

Afwegingen voor Evenepoels programma

Andere stemmen benadrukten dat een deelname aan de Ronde gevolgen kan hebben voor zijn fysieke balans. Ze verwezen naar het spanningsveld tussen extra kracht voor de klassiekers en het behoud van zijn kwaliteiten als ronderenner.



Lees ook... De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"›

Er werd ook gewezen op de noodzaak voor Evenepoel om zijn keuzes zorgvuldig af te wegen. Pogacar werd daarbij genoemd als voorbeeld van iemand die verschillende disciplines combineert, al werd opgemerkt dat dit uitzonderlijk is.

De Cauwer herinnerde eraan dat dergelijke combinaties niet vanzelfsprekend zijn en dat sommige renners bepaalde wedstrijden beter vermijden. Toch bleef de kern van de discussie draaien rond de vraag of Evenepoel effectief aan de start zal verschijnen.