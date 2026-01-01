Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

Lucinda Brand heeft er inmiddels 2,5 maanden cross opzitten deze winter. Daarin reed ze 19 races, waarvan ze er 17 won. Ook in Baal stond er op haar andermaal geen naam. Het verschil met de rest werd snel duidelijk.

Lucinda Brand reed dit seizoen 19 races en op twee races na won ze die allemaal. Het zorgde ervoor dat Sven Nys vol lof was voor de Nederlandse topper, die heel wat adelbrieven weet voor te leggen in deze fase van het seizoen.

Koers in Baal wordt nooit spannend

Met 16 overwinningen en twee tweede plaatsten begon ze eraan in Baal als absolute topfavoriete. En die naam zou ze alle eer aan gaan doen. Een topstart had de Nederlandse nochtans niet. Onder meer Jolanda Neff kwam goed uit de startblokken.

Halfweg de eerste ronde was alles echter al op orde gezet door Brand en was de vogel al gaan vliegen. Niemand kwam ooit in de buurt van de ervaren Nederlandse, die gestaag haar voorsprong kon gaan uitbreiden.

Lucinda Brand heeft eindzege nu al beet

In de achtergrond was Puck Pieterse veruit de beste van de rest - zij was de enige die iet of wat in de buurt bleef - met Zoë Backstedt op een derde plaats. Spannend werd het nooit voor het podium, aan de streep waren de verschillen duidelijk.



Voor de vierde plaats was er wat meer strijd met onder meer Neff, Bakker en Norbert-Riberolle. Brand had al meer dan 9 minuten voorsprong op Manon Bakker voor de start van de race in Baal, dus is ze nu al zeker van de eindzege. In Lille en Brussel moet ze in februari dus niet per se starten om toch nog te winnen.