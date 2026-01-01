Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

Sander De Vet heeft er voorlopig al een paar goede crossen opzitten dit seizoen. Ook onder de toppers rijdt hij mee voor de top-20. Toch zijn er ook crossen waar hij niet mag deelnemen. En dat zit hem duidelijk hoog.

20e op de Koppenberg begin november, 19e in Hofstade en ook 19e in Loenhout. Dat zijn resultaten waar je toch wel wat mee aankan in het profpeloton. En toch zagen we eerder deze week geen Sander De Vet aan de start in Diegem.

De 25-jarige Belg mocht simpelweg niet starten. Dat is een beslissing die werd genomen door de UCI en door de organisatie, zo klinkt het bij De Vet zelf. Ook in Baal op nieuwjaarsdag voor de GP Sven Nys staat De Vet overigens niet op de deelnemerslijst.

Sander De Vet uit ongenoegen

"Geen toestemming gekregen om vanavond in Diegem te rijden. Jammer, ik heb de afgelopen twee races in de top 20 van de profs gereden, maar startte steeds vanaf de achterste rij", opende De Vet een bericht op de sociale media.

"Maar de UCI en de organisatie besluiten – ondanks de UCI-punten – om startplaatsen te geven aan buitenlandse renners die na een paar ronden alweer gedubbeld rondrijden", is De Vet toch wel een beetje boos.



Toch had hij ook woorden van lof en dank klaar in zijn bericht op Facebook: "Hartelijk dank aan alle supporters in Azencross Loenhout voor het aanmoedigen. Ook dank aan EF Pro Cycling-renner Filippo die me in zijn slipstream meenam."