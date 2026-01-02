Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

Emiel Verstrynge reed een knappe GP Sven Nys Baal in de X²O Trofee. Hij werd mooie tweede, na superman Mathieu van der Poel. Toch maakte onze landgenoot indruk.

De Belg kon op een bepaald moment namelijk een gat met de wereldkampioen dichtrijden, waardoor we even een spannende cross leken te krijgen. Maar daarna versnelde Van der Poel en stoomde hij door naar de zege.

Verstrynge voelde zich goed

"Ik zag hem rijden en ik voelde me wel goed. Ik dacht: "waarom niet?", vertelde Verstrynge achteraf, zoals opgetekend door Sporza. "Dat deed geen deugd, maar ik kan er alleen maar beter van worden."

"Het is goed dat ik een paar ronden kon meedoen en dat ik tweede kon worden", vervolgde hij. "Ik voelde wel dat Mathieu de intentie had om mij even mee te nemen."

"Er was een goede verstandhouding. Op die manier is het plezant. Het is goed om 2026 zo te starten. Ik ga tevreden naar huis."



Van der Poel was onder de indruk van Verstrynge en had achteraf lof voor hem. Thibau Nys vervolledigde het podium op plek drie.