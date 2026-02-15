Wat als? Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw denkt luidop na over scenario zonder pech

Wat als? Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw denkt luidop na over scenario zonder pech
Foto: © photonews

Voor Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw is het sowieso een mooie zaak dat Michael Vanthourenhout richting het seizoenseinde nog voor een zege zorgde in Brussel. Het kon zelfs nog beter zijn uitgedraaid voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen.

Wat als Gerben Kuypers geen pech had? Die vraag brandde op ieders lippen na de X2O Trofee in Brussel. Kuypers had pech met zijn versnellingsapparaat, op het moment dat hij samen op pad was met zijn teamgenoot Michael Vanthourenhout. Gelukkig kon de ploeg die pech wel even hebben en pakte Vanthourenhout bijgevolg de zege.

Zelfs de winnaar liet zich in het flashinterview uit over wat Kuypers overkwam. "Zonder die pech van Gerben zouden we vandaag gemakkelijk 1 en 2 geweest zijn", is Vanthourenhout zeker van zijn stuk. Voor die laatste deed de overwinning wel deugd. Dat moest hij toegeven, nadat een dag geleden de zege hem nog net ontglipte in Sint-Niklaas.

Vanthourenhout gebrand op de zege

"Ik was er na gisteren op gebrand om te winnen", erkende Vanthourenhout. Het pechmoment van Kuypers, die derde eindigde in Brussel, was vooral jammer voor de 26-jarige crosser zelf. "Ik weet nog altijd niet goed wat er precies gebeurd is. Ik sprong over de balken en plots draaide mijn versnellingsapparaat in mijn wiel. Het was brute pech", reageerde hij bij Sporza.

Uiteraard kreeg ook hij de vraag voorgeschoteld over wat er gebeurd zou zijn als hij wat meer meeval kende. Hij durfde toch niet beweren dat hij dan sowieso aan het langste eind had getrokken. "Of ik zonder die pech gewonnen zou hebben? Dat is heel moeilijk te zeggen." Misschien zal hij het zich in zijn dromen nog wel eens afvragen.

Vandeputte kwam fout niet meer te boven

Ook Niels Vandeputte stond op het podium als nummer 2 in de uitslag. Deze keer geen hoofdprijs voor de man van Alpecin-Premier Tech. "Het was wat jammer dat ik in het begin van de wedstrijd een fout maakte, Michael sloeg toen meteen een gat."

