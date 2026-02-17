Ex-winnaar Parijs-Roubaix ziet groot mankement voor Pogacar tegenover Van der Poel

Tadej Pogacar legde bij zijn debuut in Parijs-Roubaix meteen Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen. Kan de wereldkampioen de Nederlander dit jaar wel kloppen?

Bij zijn debuut in Parijs-Roubaix deed Tadej Pogacar meteen mee om de prijzen. De Sloveen zat met Mathieu van der Poel in de finale, maar ging op zo'n 39 kilometer van de streep in de fout en viel. Van der Poel ging solo en won.

Kan Pogacar Parijs-Roubaix winnen dit jaar?

Dit jaar staat Pogacar op 12 april opnieuw aan de start van Parijs-Roubaix. Andrea Tafi, winnaar van Parijs-Roubaix in 1999, ziet de Sloveen dit jaar opnieuw de grootste uitdager worden van Van der Poel.

"Ik denk echter dat het te vroeg is om te denken dat hij dit jaar kan winnen. Pogacar kan Van der Poel zeker bedreigen, maar er zijn veel externe factoren waarmee rekening moet worden gehouden", zegt hij bij Bici.Pro.

Van der Poel technisch beter dan Pogacar?

"Het verschil tussen de twee is er vooral technisch. Door veldrijder te zijn, heeft Van der Poel een enorm voordeel. Het nemen van bochten, het bedwingen van bepaalde soorten kasseien en vertrouwd zijn met de fiets is van groot belang."

"De valpartij van Pogacar vorig jaar bewijst dat hij technisch gezien iets tekort kwam. Maar Pogacar is extreem vastberaden: als hij iets wil bereiken, gaat hij ervoor en werkt hij net zo lang tot hij zijn doel bereikt", stelt Tafi.