Ditmaal geen thriller, wel vreugde én pech in ploeg Mettepenningen: "Moet fijner afgewerkt worden"

Foto: © photonews

Dit is het laatste 'dubbel' weekend voor de crossliefhebbers. Na de thriller tussen Vandeputte en Vanthourenhout in Sint-Niklaas was het uitkijken wat de strijd in Brussel zou opleveren.

Cross mannen

De eindzege in de X2O Trofee kon Nieuwenhuis bijna niet meer ontsnappen. Het ging dus vooral om de prestige van de dagzege. Vanthourenhout reed als eerste een kloofje bijeen en Kuypers was als achtervolger op komst. Een ideale situatie natuurlijk voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen. Kuypers had wel zin om zijn sterke seizoenseinde eens te bekronen met een grote zege.

Het lot was hem echter weer niet gunstig gezind: Kuypers verloor zijn versnellingsapparaat en moest door deze materiaalpech Vanthourenhout laten rijden. Hij herpakte zich nog wel dapper maar moest zich samen met Vandeputte focussen op de strijd voor de tweede plaats. Vanthourenhout zou zijn ruime voorsprong ditmaal niet weggeven. 

Ook zonder zijn pech had Kuypers geen gewonnen spel gehad, dacht VRT-co-commentator Paul Herygers. "Het is een knokker, het is een werker, maar dat moet op termijn nog fijner afgewerkt worden." Vandeputte zette Kuypers nog op afstand in de strijd om de tweede plaats. Vanthourenhout soleerde in Brussel naar de zege. 

Cross vrouwen

Lees ook... Wat als? Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw denkt luidop na over scenario zonder pech

Wie dacht dat een overwinning van Brand in de sterren geschreven stond in Brussel, kwam bedrogen uit. Haar landgenote Alvarado bleek de evenknie, maar stond door een lekke band plots wel voor een inhaalrace. De Nederlandse kampioene kende echter een uitstekende dag: ze haalde veldrijdster na veldrijdster in en reed in de slotronde nog weg bij Brand.

Het is lang niet de eerste keer dat de beste versie van Alvarado in de Universiteitscross komt bovendrijven. De wereldkampioene van 2020 kon al voor de vierde keer zegevieren in de Belgische hoofdstad. Manon Bakker maakte er een volledig Nederlands podium van. Belgische rensters vinden we in de uitslag op plaatsen 6 en 7: de respectievelijke posities van Norbert Riberolle en Brouwers.

