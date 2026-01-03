Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys

Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys
Foto: © photonews

Goed nieuws bij de ploeg van Sven Nys. Zondag in de Wereldbeker in Zonhoven maken drie van zijn renners hun rentree na een week afwezigheid.

Kopman Thibau Nys klaagde na de cross in Baal over vermoeidheid na een drukke kerstperiode, maar crossen schrappen deed de Belgische kampioen niet. Dat deden zijn Nederlandse ploegmaats wel. 

Ronhaar, Van der Haar en Van Anrooij terug

Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions, de nieuwe naam van de ploeg sinds 1 januari, kon afgelopen crossen niet rekenen op Pim Ronhaar, Lars van der Haar en Shirin van Anrooij. Vooral door rugproblemen. 

In Loenhout, Baal, Mol en straks ook Gullegem waren de drie Nederlanders er niet bij. Zondag in Zonhoven zal dat wel het geval zijn, want ze zitten alle drie in de selectie van bondscoach Gerben de Knegt. 

"Het is een prachtig parcours dat ondanks zijn relatief korte bestaan inmiddels een heroïsche status heeft opgebouwd. Daarbij vormt deze Wereldbeker het perfecte moment om te zien hoe iedereen uit de kerstperiode is gekomen en hoe de vlag erbij hangt voor de rest van het seizoen", stelt De Knegt.

Klassement Wereldbeker


In het klassement van de Wereldbeker spelen de drie Nederlanders niet echt een rol meer. Van der Haar staat op de negende plaats, Ronhaar vijftiende. Van Anrooij is vijfde en mag nog mikken op de top drie. 

