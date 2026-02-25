📷 Kogel door de kerk: Alpecin-Premier Tech maakt programma Van der Poel bekend

📷 Kogel door de kerk: Alpecin-Premier Tech maakt programma Van der Poel bekend
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel verschijnt zaterdag aan de start van de Omloop. Dat laat Alpecin-Premier Tech weten op zijn officiële kanalen.

Van der Poel rijdt de Omloop

“Het zit in het achterhoofd, maar er is nog niks beslist.” Met die woorden liet Mathieu van der Poel na de cross in Benidorm in januari open of hij aan de start zou komen van de Omloop Het Nieuwsblad.

Zijn ploeg Alpecin-Premier Tech laat nu op de sociale media van de wielerploeg weten dat dit wel degelijk het geval is. Een beetje zoals iedereen eigenlijk ook wel verwacht had, als je de ploegmaten de voorbije dagen ook bezig hoorde.

Het is de eerste keer dat Mathieu van der Poel de Omloop rijdt, waardoor hij mogelijk dus nog een extra vinkje op zijn palmares kan zetten. In 2021 reed hij in het openingsweekend enkel Kuurne-Brussel-Kuurne.

Voorjaarsprogramma van Van der Poel

“MvdP’s voorjaarscampagne ligt vast”, klinkt het. “Zoals aangekondigd na het WK veldrijden, heeft Mathieu van der Poel gewacht tot hij zijn eerste trainingsblok had afgerond om een definitieve beslissing te nemen over zijn terugkeer op de weg. Na een paar stevige weken op de fiets voelt hij zich klaar om te koersen en staat hij aan de start van Omloop Het Nieuwsblad.”

“Zijn programma lijkt grotendeels op dat van vorig seizoen. Tirreno–Adriatico dient als voorbereiding op Milaan–Sanremo, het eerste Monument van het jaar. Daarna volgen: E3 Saxo Classic, In Flanders Fields (Middelkerke–Wevelgem), en de kassei-Monumenten Ronde van Vlaanderen en Parijs–Roubaix.”

Lees ook... Ploeg van Mathieu van der Poel zit met een "luxeprobleem"

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Omloop Het Nieuwsblad
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Ploeg van Mathieu van der Poel zit met een "luxeprobleem"

Ploeg van Mathieu van der Poel zit met een "luxeprobleem"

12:30
Politie grijpt in tijdens voorjaarskoersen in Vlaanderen: boetes tot 350 euro

Politie grijpt in tijdens voorjaarskoersen in Vlaanderen: boetes tot 350 euro

07:30
🎥 Dit is het verhaal achter de opnieuw 'stoute' affiche voor de E3 Saxo Classic

🎥 Dit is het verhaal achter de opnieuw 'stoute' affiche voor de E3 Saxo Classic

12:00
Andere rol voor Philipsen door Van der Poel: "Veel mogelijkheden"

Andere rol voor Philipsen door Van der Poel: "Veel mogelijkheden"

08:00
Kan Pogacar de druk en hoge verwachtingen nog aan? "Dat mag je niet onderschatten"

Kan Pogacar de druk en hoge verwachtingen nog aan? "Dat mag je niet onderschatten"

10:00
"Je kunt altijd iets doen": Francesco Planckaert openhartig over geweld tegen vrouwen Naast de fiets

"Je kunt altijd iets doen": Francesco Planckaert openhartig over geweld tegen vrouwen

09:00
"2026 is al meer dan geslaagd": Shari Bossuyt vol vertrouwen naar nieuwe wielerjaar

"2026 is al meer dan geslaagd": Shari Bossuyt vol vertrouwen naar nieuwe wielerjaar

08:30
"Ik ben onder de indruk van zijn waarden": deze Belg ligt volgens zijn team op schema

"Ik ben onder de indruk van zijn waarden": deze Belg ligt volgens zijn team op schema

07:00
"Heel verstandig": Lotte Kopecky krijgt grote lof voor vertrouwde keuze

"Heel verstandig": Lotte Kopecky krijgt grote lof voor vertrouwde keuze

21:30
Deze Premier League-coach blijkt een grote fan te zijn van Van Aert en Evenepoel

Deze Premier League-coach blijkt een grote fan te zijn van Van Aert en Evenepoel

20:00
Trentin ziet groot probleem in het huidige wielrennen: "Door op zoek te gaan naar de volgende Pogacar ..."

Trentin ziet groot probleem in het huidige wielrennen: "Door op zoek te gaan naar de volgende Pogacar ..."

20:30
Deze voormalige renner stond ooit op het podium van de Tour, maar rijdt iedereen nu aan flarden in het gravel

Deze voormalige renner stond ooit op het podium van de Tour, maar rijdt iedereen nu aan flarden in het gravel

19:00
Nieuwe ploegmaat van Wout van Aert merkt grote gelijkenis met Van der Poel: "Dat zie ik bij hen allebei"

Nieuwe ploegmaat van Wout van Aert merkt grote gelijkenis met Van der Poel: "Dat zie ik bij hen allebei"

18:30
Visma-Lease a Bike bevestigt: deze koers laat Wout van Aert aan zich voorbijgaan

Visma-Lease a Bike bevestigt: deze koers laat Wout van Aert aan zich voorbijgaan

18:00
Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd voor duo: "Zij kunnen hen misschien wel volgen in Milaan-Sanremo"

Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd voor duo: "Zij kunnen hen misschien wel volgen in Milaan-Sanremo"

15:00
E3 Saxo Classic krijgt make-over: dit is wat er precies verandert

E3 Saxo Classic krijgt make-over: dit is wat er precies verandert

16:30
Deze jonge Belg doet van zich spreken: "Houd hem maar in het oog in de semiklassiekers"

Deze jonge Belg doet van zich spreken: "Houd hem maar in het oog in de semiklassiekers"

17:00
Shari Bossuyt en Justine Ghekiere krijgen uitstekend nieuws

Shari Bossuyt en Justine Ghekiere krijgen uitstekend nieuws

16:00
Veeg teken voor Omloop? Van der Poel na stevige prikkel sowieso klaar voor wat komt

Veeg teken voor Omloop? Van der Poel na stevige prikkel sowieso klaar voor wat komt

23/02
Marcel Kittel noemt de 5 beste sprinters ter wereld, mét enkele Belgen

Marcel Kittel noemt de 5 beste sprinters ter wereld, mét enkele Belgen

14:00
Opvallende naam: dit is de op één na meest verzwakte ploeg in het peloton

Opvallende naam: dit is de op één na meest verzwakte ploeg in het peloton

13:30
Kampioen van de Winterspelen overweegt overstap naar wielrennen Naast de fiets

Kampioen van de Winterspelen overweegt overstap naar wielrennen

13:00
Soudal Quick-Step maakt selectie voor de Giro di Sardegna bekend

Soudal Quick-Step maakt selectie voor de Giro di Sardegna bekend

24/02
De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard

De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard

24/02
Niet Van der Poel, maar deze crosser verdiende het meeste prijzengeld in het veldrijden

Niet Van der Poel, maar deze crosser verdiende het meeste prijzengeld in het veldrijden

24/02
Verrassing of net niet? Deze Belg zit volgens ploegleiders bij de verkeerde ploeg

Verrassing of net niet? Deze Belg zit volgens ploegleiders bij de verkeerde ploeg

24/02
Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

24/02
UCI komt met nieuws dat Merlier en Philipsen graag zullen horen

UCI komt met nieuws dat Merlier en Philipsen graag zullen horen

24/02
Marc Sergeant wil Cian Uijtdebroeks helemaal voor de leeuwen gooien

Marc Sergeant wil Cian Uijtdebroeks helemaal voor de leeuwen gooien

24/02
Nu Van Gucht weer vader wordt: Vlam Valentine staat op haar strepen Naast de fiets

Nu Van Gucht weer vader wordt: Vlam Valentine staat op haar strepen

24/02
Cameron Vandenbroucke geeft haar heldere mening over Remco Evenepoel

Cameron Vandenbroucke geeft haar heldere mening over Remco Evenepoel

24/02
Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

23/02
Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

23/02
📷 Van vele markten thuis: partnership met Red Bull-atlete en Nieuwenhuis, maar ook ideale gravelbike

📷 Van vele markten thuis: partnership met Red Bull-atlete en Nieuwenhuis, maar ook ideale gravelbike

23/02
Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

23/02
Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

23/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jasper Philipsen Tadej Pogacar Wout Van Aert Thomas Pidcock Thibau Nys Marc Sergeant Jonas Vingegaard Rasmussen Arnaud De Lie Olav Kooij Jarno Widar Christophe Laporte Dylan Groenewegen Florian Vermeersch Marcel Kittel Biniam Girmay Joris Nieuwenhuis Romain Bardet Cian Uijtdebroeks

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved