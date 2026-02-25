📷 Kogel door de kerk: Alpecin-Premier Tech maakt programma Van der Poel bekend

Mathieu van der Poel verschijnt zaterdag aan de start van de Omloop. Dat laat Alpecin-Premier Tech weten op zijn officiële kanalen.

Van der Poel rijdt de Omloop

“Het zit in het achterhoofd, maar er is nog niks beslist.” Met die woorden liet Mathieu van der Poel na de cross in Benidorm in januari open of hij aan de start zou komen van de Omloop Het Nieuwsblad.

Zijn ploeg Alpecin-Premier Tech laat nu op de sociale media van de wielerploeg weten dat dit wel degelijk het geval is. Een beetje zoals iedereen eigenlijk ook wel verwacht had, als je de ploegmaten de voorbije dagen ook bezig hoorde.

Het is de eerste keer dat Mathieu van der Poel de Omloop rijdt, waardoor hij mogelijk dus nog een extra vinkje op zijn palmares kan zetten. In 2021 reed hij in het openingsweekend enkel Kuurne-Brussel-Kuurne.

Voorjaarsprogramma van Van der Poel

“MvdP’s voorjaarscampagne ligt vast”, klinkt het. “Zoals aangekondigd na het WK veldrijden, heeft Mathieu van der Poel gewacht tot hij zijn eerste trainingsblok had afgerond om een definitieve beslissing te nemen over zijn terugkeer op de weg. Na een paar stevige weken op de fiets voelt hij zich klaar om te koersen en staat hij aan de start van Omloop Het Nieuwsblad.”

“Zijn programma lijkt grotendeels op dat van vorig seizoen. Tirreno–Adriatico dient als voorbereiding op Milaan–Sanremo, het eerste Monument van het jaar. Daarna volgen: E3 Saxo Classic, In Flanders Fields (Middelkerke–Wevelgem), en de kassei-Monumenten Ronde van Vlaanderen en Parijs–Roubaix.”



Lees ook... Ploeg van Mathieu van der Poel zit met een "luxeprobleem"›