Deze Premier League-coach blijkt een grote fan te zijn van Van Aert en Evenepoel

Dat wielrennen veel mensen kan bekoren, is alom geweten. Ook deze coach uit de Premier League is fan en spreekt ook zijn bewondering uit voor enkele Belgen.

Als u de Premier League op de voet volgt, dan kent u Andoni Iraola ongetwijfeld als de gepassioneerde manager van AFC Bournemouth. Iraola speelde zelf voor onder meer Athletic Bilbao en werd geboren in het Baskenland

In die autonome regio van Spanje heeft de wielersport een enorme aanhang. Iraola blijkt nu zelf ook een wielerliefhebber te zijn. Dat blijkt uit zijn optreden in de TNT-podcast The Gruppetto.

De Tour was het belangrijkste

"Ik denk dat dit het beste tijdperk ooit is om naar wielrennen te kijken", zei Iraola er, geciteerd door CyclingUpToDate. "Pogacar, Van der Poel, Evenepoel, Van Aert... Er zijn heel wat geweldige wielrenners die een stapje verder zijn gegaan dan wat wielrennen vroeger was."

Hij voegt toe dat renners zich vroeger meer op één bepaald doel toelegden, in tegenstelling tot nu. "Nu zijn de renners erg ambitieus. Ze willen bijna het hele seizoen competitief zijn. Ik denk dat we daarvan genieten."



Iraola herinnert zich ook hoe de Tour van 1992 in San Sebastián startte en hoe hij de koers volgde in die tijd. "Vooral de Tour, en ook de Clásica San Sebastián. Maar de Tour was het belangrijkste."