🎥 "Wat als het ging om jouw zoon of dochter?": Belgian Cycling lanceert opvallende campagne

Het Belgische wegseizoen gaat dit weekend van start. Belgian Cycling lanceert een campagne voor meer respect tegenover de renners in wegwedstrijden.

De campagne is opgezet in samenwerking met de vleugels Cycling Vlaanderen en Wallonie-Bruxelles Cycling. “Supporter met je hart, niet met haat. Langs de kant maak jij het verschil. Respecteer de renners, respecteer de koers”, is de boodschap.

Toegankelijkheid tot de atleten

Die wordt gebracht voor alle toeschouwers die in het voorjaar naar de koers kijken in ons land. Voor de campagne werd ook een video gemaakt met Alana Castrique (AG Insurance-Soudal) en Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step). Die kan je hieronder bekijken.

“Wielrennen zit al generaties in het DNA van de Belgen. Het is ook één van de meest toegankelijke sporten die er bestaan: als supporter sta je letterlijk op een paar meter van de kampioenen”, vertelt Massimo Van Lancker, Directeur Sport Belgian Cycling. “Net daarom vonden we het belangrijk om deze campagne te lanceren.”

Hij hoopt dat de renners van het publiek het nodige respect krijgen. “Niet alleen voor de kampioenen van vandaag. Jongeren kijken naar wat er langs het parcours gebeurt. Als zij zien dat renners worden uitgejouwd of bekogeld, heeft dat rechtstreeks invloed op hun droom om zelf te koersen en op de instroom in het jeugdwielrennen op lange termijn.”

Wat als het gaat om jouw zoon of dochter?



In de campagne wordt de supporter rechtstreeks aangesproken. “Wat als het zou gaan om jouw zoon of dochter? Want iedereen die daar op het parcours rijdt, is iemands zoon of dochter. Daarnaast staan er langs de kant heel wat jonge kinderen te kijken die ervan dromen ooit zelf daar te fietsen. Of zien ze hun helden rijden op tv. Heb respect voor elke droom op twee wielen”, klinkt het.