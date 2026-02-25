Jasper Philipsen weet één ding heel erg zeker over duel met Tadej Pogacar in Roubaix

Jasper Philipsen zet zijn gedachten dit voorjaar vol op Parijs-Roubaix. Alleen krijgt hij daar af te rekenen met Tadej Pogacar.

Parijs-Roubaix is het grote doel van Jasper Philipsen

Een tweede keer Milaan-Sanremo winnen zou Jasper Philipsen heel erg mooi vinden, maar hij kijkt liever uit naar een andere koers om die op zijn palmares bij te schrijven.

“Mijn grote doel is waarschijnlijk Parijs-Roubaix. Het is er eentje die die altijd belangrijk zal zijn”, vertelt hij aan Daniel Benson. “Het is een koers waar ik van droom, en het is leuk om vooraan te zitten en om de zege te strijden. Maar het is ook een koers waar je een beetje geluk moet hebben.”

Geluk is één iets, maar je moet in Parijs-Roubaix ook weten af te rekenen met Tadej Pogacar die beide koersen ook op zijn verlanglijstje heeft staan.

“Zolang Tadej Roubaix en Sanremo niet gewonnen heeft, zal hij het blijven proberen. Een van zijn grote doelen is het winnen van alle Monumenten, dus hij zal er altijd bij zijn zolang hij die niet heeft”, gaat Philipsen verder.

Wachten tot Pogacar wint in Roubaix?

Hij beseft heel goed dat de impact van de aanwezigheid van Tadej Pogacar op een koers gigantisch groot is, maar dat kan je ook zeggen van Philipsens ploegmaat Mathieu van der Poel die ook graag Monumenten verzameld.



Pogacar reed vorig jaar voor de eerste keer mee in Parijs-Roubaix en pakte de tweede plek. Misschien moet Philipsen wel hopen op een ander scenario. “Als Pogacar Roubaix heeft gewonnen, denk ik dat hij niet zo snel terug zou keren in de toekomst”, lacht onze landgenoot.