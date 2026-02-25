Jasper Philipsen weet één ding heel erg zeker over duel met Tadej Pogacar in Roubaix

Jasper Philipsen weet één ding heel erg zeker over duel met Tadej Pogacar in Roubaix
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Philipsen zet zijn gedachten dit voorjaar vol op Parijs-Roubaix. Alleen krijgt hij daar af te rekenen met Tadej Pogacar.

Parijs-Roubaix is het grote doel van Jasper Philipsen

Een tweede keer Milaan-Sanremo winnen zou Jasper Philipsen heel erg mooi vinden, maar hij kijkt liever uit naar een andere koers om die op zijn palmares bij te schrijven.

“Mijn grote doel is waarschijnlijk Parijs-Roubaix. Het is er eentje die die altijd belangrijk zal zijn”, vertelt hij aan Daniel Benson. “Het is een koers waar ik van droom, en het is leuk om vooraan te zitten en om de zege te strijden. Maar het is ook een koers waar je een beetje geluk moet hebben.”

Geluk is één iets, maar je moet in Parijs-Roubaix ook weten af te rekenen met Tadej Pogacar die beide koersen ook op zijn verlanglijstje heeft staan.

“Zolang Tadej Roubaix en Sanremo niet gewonnen heeft, zal hij het blijven proberen. Een van zijn grote doelen is het winnen van alle Monumenten, dus hij zal er altijd bij zijn zolang hij die niet heeft”, gaat Philipsen verder.

Wachten tot Pogacar wint in Roubaix?

Hij beseft heel goed dat de impact van de aanwezigheid van Tadej Pogacar op een koers gigantisch groot is, maar dat kan je ook zeggen van Philipsens ploegmaat Mathieu van der Poel die ook graag Monumenten verzameld.

Lees ook... "Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

Pogacar reed vorig jaar voor de eerste keer mee in Parijs-Roubaix en pakte de tweede plek. Misschien moet Philipsen wel hopen op een ander scenario. “Als Pogacar Roubaix heeft gewonnen, denk ik dat hij niet zo snel terug zou keren in de toekomst”, lacht onze landgenoot.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Paris - Roubaix
Jasper Philipsen
Tadej Pogacar

Meer nieuws

"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

18:00
"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

18:30
Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

20:30
Justine Ghekiere legt uit waarom ze voor totaal andere aanpak kiest

Justine Ghekiere legt uit waarom ze voor totaal andere aanpak kiest

20:00
Classic Brugge-De Panne heeft opnieuw een andere naam

Classic Brugge-De Panne heeft opnieuw een andere naam

19:00
Kan Pogacar de druk en hoge verwachtingen nog aan? "Dat mag je niet onderschatten"

Kan Pogacar de druk en hoge verwachtingen nog aan? "Dat mag je niet onderschatten"

10:00
"Zo zit ze in elkaar": Merckx praat voor het eerst over relatie met Kopecky

"Zo zit ze in elkaar": Merckx praat voor het eerst over relatie met Kopecky

17:00
📷 Belgische ritzege in de Ronde van Rwanda: "Laatste stukje van de puzzel"

📷 Belgische ritzege in de Ronde van Rwanda: "Laatste stukje van de puzzel"

16:30
Zal hij dit graag horen? Dit verwachten ploegleiders dit voorjaar van Wout van Aert

Zal hij dit graag horen? Dit verwachten ploegleiders dit voorjaar van Wout van Aert

13:00
Herman Brusselmans komt onverwacht scherp uit de hoek over Ruben Van Gucht Naast de fiets

Herman Brusselmans komt onverwacht scherp uit de hoek over Ruben Van Gucht

16:00
Soudal Quick-Step maakt selecties voor het Openingsweekend bekend

Soudal Quick-Step maakt selecties voor het Openingsweekend bekend

15:00
Ploeg van Mathieu van der Poel zit met een "luxeprobleem"

Ploeg van Mathieu van der Poel zit met een "luxeprobleem"

12:30
Van der Poel reist in stijl naar België: Lampaert voelt de bui al hangen

Van der Poel reist in stijl naar België: Lampaert voelt de bui al hangen

14:00
🎥 "Wat als het ging om jouw zoon of dochter?": Belgian Cycling lanceert opvallende campagne

🎥 "Wat als het ging om jouw zoon of dochter?": Belgian Cycling lanceert opvallende campagne

13:30
🎥 Dit is het verhaal achter de opnieuw 'stoute' affiche voor de E3 Saxo Classic

🎥 Dit is het verhaal achter de opnieuw 'stoute' affiche voor de E3 Saxo Classic

12:00
Andere rol voor Philipsen door Van der Poel: "Veel mogelijkheden"

Andere rol voor Philipsen door Van der Poel: "Veel mogelijkheden"

08:00
📷 Kogel door de kerk: Alpecin-Premier Tech maakt programma Van der Poel bekend

📷 Kogel door de kerk: Alpecin-Premier Tech maakt programma Van der Poel bekend

10:20
"Je kunt altijd iets doen": Francesco Planckaert openhartig over geweld tegen vrouwen Naast de fiets

"Je kunt altijd iets doen": Francesco Planckaert openhartig over geweld tegen vrouwen

09:00
"2026 is al meer dan geslaagd": Shari Bossuyt vol vertrouwen naar nieuwe wielerjaar

"2026 is al meer dan geslaagd": Shari Bossuyt vol vertrouwen naar nieuwe wielerjaar

08:30
Politie grijpt in tijdens voorjaarskoersen in Vlaanderen: boetes tot 350 euro

Politie grijpt in tijdens voorjaarskoersen in Vlaanderen: boetes tot 350 euro

07:30
"Ik ben onder de indruk van zijn waarden": deze Belg ligt volgens zijn team op schema

"Ik ben onder de indruk van zijn waarden": deze Belg ligt volgens zijn team op schema

07:00
"Heel verstandig": Lotte Kopecky krijgt grote lof voor vertrouwde keuze

"Heel verstandig": Lotte Kopecky krijgt grote lof voor vertrouwde keuze

24/02
Deze Premier League-coach blijkt een grote fan te zijn van Van Aert en Evenepoel

Deze Premier League-coach blijkt een grote fan te zijn van Van Aert en Evenepoel

24/02
Trentin ziet groot probleem in het huidige wielrennen: "Door op zoek te gaan naar de volgende Pogacar ..."

Trentin ziet groot probleem in het huidige wielrennen: "Door op zoek te gaan naar de volgende Pogacar ..."

24/02
Deze voormalige renner stond ooit op het podium van de Tour, maar rijdt iedereen nu aan flarden in het gravel

Deze voormalige renner stond ooit op het podium van de Tour, maar rijdt iedereen nu aan flarden in het gravel

24/02
Nieuwe ploegmaat van Wout van Aert merkt grote gelijkenis met Van der Poel: "Dat zie ik bij hen allebei"

Nieuwe ploegmaat van Wout van Aert merkt grote gelijkenis met Van der Poel: "Dat zie ik bij hen allebei"

24/02
Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

24/02
Visma-Lease a Bike bevestigt: deze koers laat Wout van Aert aan zich voorbijgaan

Visma-Lease a Bike bevestigt: deze koers laat Wout van Aert aan zich voorbijgaan

24/02
Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd voor duo: "Zij kunnen hen misschien wel volgen in Milaan-Sanremo"

Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd voor duo: "Zij kunnen hen misschien wel volgen in Milaan-Sanremo"

24/02
E3 Saxo Classic krijgt make-over: dit is wat er precies verandert

E3 Saxo Classic krijgt make-over: dit is wat er precies verandert

24/02
Deze jonge Belg doet van zich spreken: "Houd hem maar in het oog in de semiklassiekers"

Deze jonge Belg doet van zich spreken: "Houd hem maar in het oog in de semiklassiekers"

24/02
Shari Bossuyt en Justine Ghekiere krijgen uitstekend nieuws

Shari Bossuyt en Justine Ghekiere krijgen uitstekend nieuws

24/02
De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard

De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard

24/02
Marcel Kittel noemt de 5 beste sprinters ter wereld, mét enkele Belgen

Marcel Kittel noemt de 5 beste sprinters ter wereld, mét enkele Belgen

24/02
Opvallende naam: dit is de op één na meest verzwakte ploeg in het peloton

Opvallende naam: dit is de op één na meest verzwakte ploeg in het peloton

24/02
Kampioen van de Winterspelen overweegt overstap naar wielrennen Naast de fiets

Kampioen van de Winterspelen overweegt overstap naar wielrennen

24/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jasper Philipsen Tadej Pogacar Tiesj Benoot Remco Evenepoel Thibau Nys Yves Lampaert Arnaud De Lie Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Francesco Planckaert Christophe Laporte Louis Vervaeke Tom Boonen Mauri Vansevenant Kaden Groves Axel Merckx Dylan Van Baarle Urska Zigart

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved