Justine Ghekiere legt uit waarom ze voor totaal andere aanpak kiest
Foto: © photonews

Justine Ghekiere heeft zichzelf de voorbije jaren op de wielerkaart gezet. De West-Vlaamse kiest in 2026 voor een andere kalender.

Geen Vuelta dit jaar voor Ghekiere

Het seizoen van Justine Ghekiere wordt dit jaar anders ingedeeld. Ze gaat voluit voor de Ardennenklassiekers, koersen die haar beter liggen, zo vertelt ze op de persvoorstelling van AG Insurance-Soudal in Brussel.

“Ik had mijn voorjaar vorig jaar in functie gezet van de Vuelta, maar die verliep niet zo goed”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. Dit jaar laat ze de Ronde van Spanje echter links liggen.

Daardoor zal ze aan de start van heel wat voorjaarsklassiekers verschijnen. “Waaronder de Ronde van Vlaanderen, de Italiaanse koersen en de Ardennenklassiekers.”

Ritzeges pakken in Giro en Tour

Ghekiere rijdt wel de Giro en de Tour en die hebben een parcours dat haar heel goed moet liggen. “Ik mik in de Tour niet op een klassement, maar met mijn vrije rol hoop ik dat ik ook een kans voor mezelf kan creëren op een ritzege.”


Haar voorbereiding was naar eigen zeggen heel goed. “We missen nog een beetje de hardheid van de koers, maar we hopen dat die laatste procentjes er nog zullen bijkomen, zodat we samen met het team voor een heel mooi resultaat kunnen strijden”, besluit Ghekiere.

