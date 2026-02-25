🎥 Dit is het verhaal achter de opnieuw 'stoute' affiche voor de E3 Saxo Classic

De E3 Saxo Classic heeft een reputatie opgebouwd met gewaagde affiches. En ook dit jaar is dat niet anders met Eline De Munck.

Eline De Munck naakt op affiche E3 Saxo Classic

Eline De Munck is de CEO van Odette Lunettes. Op de affiche voor de E3 Saxo Classic van dit jaar poseert ze zonder kleren aan, met enkel een zonnebril.

Jacques Coussens zit achter het concept van de affiche. “Ik was aan de zee en mijn vrouw zegt: 'Jij gaat mee gaan winkelen.' Veel mannen zeggen dan: 'Ik kom achter.' Dat was ook zo bij mij”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Hij stopte aan een brillenwinkel. “Ik zie zonnebrillen, ik zie koersbrillen en ik kijk in de glazen en plots zie ik mijn vrouw achter mij staan. En ik denk: 'Wow, dat is het!' Die reflectie van de glazen gaat voor ons het beeld brengen van de banner. Zoiets moeten we uitwerken.”

Tom Boonen in de weerspiegeling

In de weerspiegeling van de bril is Tom Boonen te zien. Hij won de koers maar liefst vijf keer en werkte graag mee. “Wat heel mooi van hem was, is dat hij eigenlijk zei: 'Als recordhouder heb ik nog nooit iets gedaan voor de koers. Dus ik doe het gratis!'”

Ook De Munck krijgt de nodige lof van Coussens. “Zij is een madame naar mijn hart. Een madame met ballen ook. Een zaak uit de grond stampen die zoveel prijzen heeft gewonnen. Ze heeft bekende artiesten en filmsterren in Amerika die haar brillen dragen, dus chapeau.”



