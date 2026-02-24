Nieuwe ploegmaat van Wout van Aert merkt grote gelijkenis met Van der Poel: "Dat zie ik bij hen allebei"

Timo Kielich maakte dit seizoen de overstap van Alpecin-Deceuninck naar Team Visma-Lease a Bike. Hij verruilde zo Mathieu van der Poel voor Wout van Aert en is dus uitstekend geplaatst om de twee tenoren te vergelijken.

Kielich reed al enkele jaren voor Alpecin-Deceuninck, waar hij eerder ook aan de slag was in de opleidingsploeg. Vorig jaar was hij de sterkste in de Antwerp Port Epic en werd hij ook tweede op het BK Gravel.

Zijn rol ziet hij niet echt veranderen in zijn nieuwe team, vertelt hij in gesprek met WielerFlits. Al zal hij vanaf dit seizoen Wout van Aert bijstaan en niet meer Mathieu van der Poel.

Ze werken allebei keihard

"De wil om te winnen is heel groot, dat zie ik bij hen allebei", zegt Kielich. "Ze werken alle twee keihard en hun doel is om elke koers waar ze starten, ook te winnen."

"Dat maakt ook dat ze bij de beste renners van hun generatie horen", vervolgt hij. "Veel geheimen van Mathieu voor Wout zijn er – denk ik – niet." Waarna Kielich beseft dat hij iets bijzonders meemaakt.



"Maar als ik ga terugkijken op mijn eigen carrière, gaat het wel uniek zijn om met misschien wel de twee grootste klassiekerrenners in de ploeg te hebben gereden. Dat is iets moois om mee uit te pakken."