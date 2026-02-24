Deze jonge Belg doet van zich spreken: "Houd hem maar in het oog in de semiklassiekers"

De traditionele start van de voorjaarsklassiekers komt steeds dichterbij. Deze jong Belg deed dit seizoen al van zich spreken.

Tom Crabbe is amper 20, maar beleeft een uitstekende seizoensstart. Het talent van Team Flanders-Baloise schoot begin dit seizoen al meteen raak in de openingsrit van de Ster van Bessèges.

Dat kunststukje herhaalde hij nog eens in de Ruta del Sol. Onder de Andalusische zon sprintte hij beresterk naar de winst in de vierde rit van Montoro naar Pozoblanco. Søren Wærenskjold, vorig jaar de winnaar van de Omloop, werd tweede.

Een straffe stoot dus van onze landgenoot, zag ook VTM Nieuws-sportanker Maarten Breckx. Hij stelt bij Het Laatste Nieuws zijn team voor voor de Gouden Klassiekers, een wielerspel van de krant voor de voorjaarsklassiekers, en nam Crabbe op in zijn ploeg.

Schittert Crabbe in de semiklassiekers?

"Tom Crabbe is sterk aan het seizoen begonnen. Houd hem maar in het oog in de semiklassiekers", voorspelt Breckx. Onze jonge landgenoot heeft duidelijk al indruk gemaakt en zet zijn team dit seizoen voorlopig op de kaart.



Het zal andere ploegen ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Crabbe heeft nog een contract tot eind dit jaar bij Team Flanders-Baloise, dat een onzekere toekomst tegemoet gaat. Het kan volgend jaar namelijk niet meer rekenen op steun van de Vlaamse regering. Die gaat zich in de toekomst meer richten op het baanwielrennen.