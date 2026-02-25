Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

Zoek niet naar Tiesj Benoot tijdens het openingsweekend. Onze landgenoot staat voor een lange revalidatie na een hernia-operatie.

Operatie aan hernia

Tiesj Benoot maakte deze winter de overstap van Visma Lease a Bike naar Decathlon CMA CGM. Hij moet nog eventjes zoveel mogelijk platliggen na een operatie.

Tijdens de voorbereiding kreeg hij last van zijn onderrug. Er werd een hernia vastgesteld en er volgde een operatie. “Ik heb redelijk veel pijn gehad, dus ik ben blij dat die is weggenomen”, zegt Benoot bij Sporza.

Hij is opgelucht dat de oorzaak gevonden is, maar er wacht hem een lange revalidatie. Voorlopig moet hij blijven liggen en mag hij maximaal 300 meter wandelen per uur. Een geseling voor iemand die normaal zeer actief is.

Chocolaatjes van Wout van Aert

Wanneer hij opnieuw zal koersen is moeilijk te zeggen. “Als ik weer mag trainen zonder restricties, zal ik toch 16 weken nodig hebben om echt in goede conditie te kunnen koersen. Maar het is heel lastig om er een wedstrijd of een datum op te plakken.”

Hij hoopt stiekem op de Tour de France, maar dat wordt niet eenvoudig. Nu moet hij het doen met chocolaatjes die ex-ploegmaat Wout van Aert als cadeautje stuurde. “Ik heb al redelijk veel pralines gegeten. Dat is iets minder goed voor mij als wielrenner”, lacht hij.