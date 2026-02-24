Soudal Quick-Step maakt selectie voor de Giro di Sardegna bekend

Na 15 jaar keert de Giro di Sardegna terug op de internationale kalender. De koers heeft nochtans een roemrijk verleden met winnaars als Rik Van Looy, Jacques Anquetil en Eddy Merckx.

Selectie van Quick-Step voor Giro di Sardegna

Sardinië is van 25 februari tot 1 maart het decor voor een grote ronde. Het parcours bestaat uit meer dan 800 kilometer en bevat etappes voor elk type renner.

Bij Soudal Quick-Step kijken ze alvast uit naar vijf spannende en spectaculaire koersdagen, zo laten ze weten in een mededeling op hun website.

De selectie voor de Giro di Sardegna bestaat uit Pascal Eenkhoorn, Gianmarco Garofoli, Mauri Vansevenant, Louis Vervaeke, Filippo Zana en de Devo-renners Gauthier Servranckx en Mattijs Van Strijthem.

Vanmarcke en Bramati als ploegleiders

“We zijn blij dat de Giro di Sardegna na zoveel jaren terugkeert! We trekken erheen met een sterke ploeg, met veel klimmers, en met veel motivatie om mooie resultaten te behalen, want er zullen heel wat kansen zijn om ons te tonen”, vertelt Sep Vanmarcke in een mededeling aan onze redactie.



Hij zal samen met Davide Bramati in de volgwagen plaatsnemen. “Het parcours bevat veel beklimmingen, vooral in het eerste deel van de koers, wat voor een open wedstrijd kan zorgen. We zijn klaar om ons beste niveau te tonen en onze kaarten goed uit te spelen.”