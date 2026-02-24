Soudal Quick-Step maakt selectie voor de Giro di Sardegna bekend

Soudal Quick-Step maakt selectie voor de Giro di Sardegna bekend
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na 15 jaar keert de Giro di Sardegna terug op de internationale kalender. De koers heeft nochtans een roemrijk verleden met winnaars als Rik Van Looy, Jacques Anquetil en Eddy Merckx.

Selectie van Quick-Step voor Giro di Sardegna

Sardinië is van 25 februari tot 1 maart het decor voor een grote ronde. Het parcours bestaat uit meer dan 800 kilometer en bevat etappes voor elk type renner.

Bij Soudal Quick-Step kijken ze alvast uit naar vijf spannende en spectaculaire koersdagen, zo laten ze weten in een mededeling op hun website.

De selectie voor de Giro di Sardegna bestaat uit Pascal Eenkhoorn, Gianmarco Garofoli, Mauri Vansevenant, Louis Vervaeke, Filippo Zana en de Devo-renners Gauthier Servranckx en Mattijs Van Strijthem.

Vanmarcke en Bramati als ploegleiders

“We zijn blij dat de Giro di Sardegna na zoveel jaren terugkeert! We trekken erheen met een sterke ploeg, met veel klimmers, en met veel motivatie om mooie resultaten te behalen, want er zullen heel wat kansen zijn om ons te tonen”, vertelt Sep Vanmarcke in een mededeling aan onze redactie.


Hij zal samen met Davide Bramati in de volgwagen plaatsnemen. “Het parcours bevat veel beklimmingen, vooral in het eerste deel van de koers, wat voor een open wedstrijd kan zorgen. We zijn klaar om ons beste niveau te tonen en onze kaarten goed uit te spelen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category 1
Giro di Sardegna
Mauri Vansevenant
Louis Vervaeke

Meer nieuws

Shari Bossuyt en Justine Ghekiere krijgen uitstekend nieuws

Shari Bossuyt en Justine Ghekiere krijgen uitstekend nieuws

16:00
Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd voor duo: "Zij kunnen hen misschien wel volgen in Milaan-Sanremo"

Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd voor duo: "Zij kunnen hen misschien wel volgen in Milaan-Sanremo"

15:00
Marcel Kittel noemt de 5 beste sprinters ter wereld, mét enkele Belgen

Marcel Kittel noemt de 5 beste sprinters ter wereld, mét enkele Belgen

14:00
Opvallende naam: dit is de op één na meest verzwakte ploeg in het peloton

Opvallende naam: dit is de op één na meest verzwakte ploeg in het peloton

13:30
Kampioen van de Winterspelen overweegt overstap naar wielrennen Naast de fiets

Kampioen van de Winterspelen overweegt overstap naar wielrennen

13:00
De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard

De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard

12:00
Verrassing of net niet? Deze Belg zit volgens ploegleiders bij de verkeerde ploeg

Verrassing of net niet? Deze Belg zit volgens ploegleiders bij de verkeerde ploeg

11:00
Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

10:00
Niet Van der Poel, maar deze crosser verdiende het meeste prijzengeld in het veldrijden

Niet Van der Poel, maar deze crosser verdiende het meeste prijzengeld in het veldrijden

09:00
UCI komt met nieuws dat Merlier en Philipsen graag zullen horen

UCI komt met nieuws dat Merlier en Philipsen graag zullen horen

08:30
Nu Van Gucht weer vader wordt: Vlam Valentine staat op haar strepen Naast de fiets

Nu Van Gucht weer vader wordt: Vlam Valentine staat op haar strepen

08:00
Marc Sergeant wil Cian Uijtdebroeks helemaal voor de leeuwen gooien

Marc Sergeant wil Cian Uijtdebroeks helemaal voor de leeuwen gooien

07:30
Cameron Vandenbroucke geeft haar heldere mening over Remco Evenepoel

Cameron Vandenbroucke geeft haar heldere mening over Remco Evenepoel

07:00
Veeg teken voor Omloop? Van der Poel na stevige prikkel sowieso klaar voor wat komt

Veeg teken voor Omloop? Van der Poel na stevige prikkel sowieso klaar voor wat komt

21:30
📷 Van vele markten thuis: partnership met Red Bull-atlete en Nieuwenhuis, maar ook ideale gravelbike

📷 Van vele markten thuis: partnership met Red Bull-atlete en Nieuwenhuis, maar ook ideale gravelbike

20:30
Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

18:30
Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

19:00
Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

18:00
Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

17:00
Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

16:30
Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

23/02
Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

23/02
Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

23/02
De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

23/02
Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

23/02
Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

23/02
Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

23/02
Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

23/02
Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

23/02
"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

23/02
Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

23/02
Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

23/02
Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

23/02
Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

23/02
Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

22/02
Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

22/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Marc Sergeant Tadej Pogacar Thibau Nys Philippe Gilbert Jasper Philipsen Christophe Laporte Lars Van Der Haar Thomas Pidcock Niels Vandeputte Wout Van Aert Sven Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Joris Nieuwenhuis Tim Merlier Jarno Widar Louis Vervaeke Florian Vermeersch Mauri Vansevenant

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved