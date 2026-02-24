E3 Saxo Classic krijgt make-over: dit is wat er precies verandert

Op 27 maart staat de E3 Saxo Classic op de planning. Het parcours van die koers zal er dit jaar anders uitzien en een stukje zwaarder zijn.

De finale van de E3 Saxo Classic zal dit er jaar iets steviger inhakken bij de renners dan in andere jaren. Dat komt vooral doordat de Oude Kwaremont niet één, maar twee keer overwonnen moet worden. Dat schrijft onder meer Het Nieuwsblad.

De eerste keer wordt de Oude Kwaremont gecombineerd met de Keuzelingsstraat, een straat zonder kasseien, terwijl dat bij de tweede keer naar de Paterberg is.

De Oude Kwaremont staat tweemaal op de wegwijzer

"De beklimming van de Oude Kwaremont en onze E3 Col of Karnemelkbeekstraat in Ronse staat voor deze uitgave tweemaal op de wegwijzer", wordt koersdirecteur Philippe Vermeeren geciteerd door de genoemde krant.

"Die laatste snijden we een eerste keer aan na 113 kilometer, de Oude Kwaremont volgt na 121 kilometer en 169 kilometer koers. De E3 Col of Karnemelkbeekstraat doen we nog eens aan na 176 kilometer. Daarna volgt nog de Tiegemberg als zestiende en allerlaatste beklimming en dit op 19 kilometer van de eindmeet."



"De passage in Geraardsbergen valt weg", voegt hij toe. "Via de kasseien van de Paddestraat trekken we naar La Houppe, de tweede helling van de dag. De start- en aankomstzone blijven behouden op de Stasegemsesteenweg." Vorig jaar was Mathieu van der Poel de sterkste in de E3 Saxo Classic.